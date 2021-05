Si "ricostruiscono" strade e sentieri distrutti dall'alluvione nel parco Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - Parco, Comuni, squadre forestali della Regione Piemonte e Provincia di Cuneo stanno facendo ogni sforzo per ripristinare i danni dell'alluvione dello scorso ottobre. I danni sono enormi le risorse economiche necessarie per i ripristini sono insufficienti, ma ad ogni livello si lavora per consentire ai visitatori di tornare a godere dei paesaggi e della rete sentieristica del Parco delle Alpi Marittime.

Completata la passerella provvisoria per i laghi di Fremamorta, nel Vallone della Valletta, la squadra tecnica del Parco ha costruito altri due passaggi distrutti dalla tempesta Alex dello scorso ottobre. Il primo passaggio ristabilito è quello al Pian della Casa che dà l'accesso agli itinerari per i colli di Ciriegia e Fremamorta, nel Vallone della Valletta. Il secondo è sul rio di Moncolomb, nel vallone di Moncolomb, per la salita al rifugio Federici Marchesini al Pagarì. Quest'ultimo intervento è stato realizzato in collaborazione del Comune di Entracque che ha eseguito interventi sugli argini del corso d'acqua e costruito le spalline su cui poggia la nuova passerella.

L'ente Parco sta ultimando la progettazione e gli iter autorizzativi per la costruzione delle passerelle definitive distrutte dalla tempesta Alex. La loro realizzazione è prevista entro l'anno. QUI la situazione aggiornata della viabilità stradale e sentieristica della Valle Gesso e QUI le informazioni sulla percorribilità dei sentieri del Parc national du Mercantour.

(Foto tratta dal sito delle Aree Protette Alpi Marittime)