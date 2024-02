Si presenta il progetto della pista ciclabile sull'ex ferrovia per Airasca, un'arteria verde nelle Terre del Monviso

Il progetto sarà presentato lunedì 19 febbraio alle 21 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (ex caserma Musso di piazza Montebello 1). La pista ciclabile Saluzzo -Torre San Giorgio – Moretta è la prosecuzione di quella già attiva proprio da Moretta verso Airasca per altri 18 km. Il progetto prevede anche la riqualificazione delle stazioni, la creazione di officine per bici, stazioni di ricarica, punti ristoro, per noleggio e ostelli.

“Siamo di fronte ad un’opportunità unica – dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – per il nostro territorio e per Saluzzo in particolare. Riqualifichiamo una linea ferroviaria che circa 40 anni fa è stato considerato un “ramo secco” e che da allora non viene usato. In accordo con le Amministrazioni degli altri due Comuni, ora vogliamo trasformare i binari in un percorso per bici che ci inserisce sempre più nella rete ciclabile italiana ed europea e ci permette di far arrivare ciclisti e turisti in 1-2 ore da Torino. Insieme all’altro percorso che stiamo realizzando, la “Via della Pietra” che da Bagnolo e dal Pinerolese tocca Castellar e poi Saluzzo, avremo due direttrici importanti e molto belle dal punto di vista infrastrutturale per sviluppare ancor di più il turismo a due ruote su cui puntiamo da anni”.

“Proprio per tutte queste ragioni – aggiunge Calderoni – vogliamo coinvolgere e invitiamo le associazioni di cicloturismo, le società sportive, gli esperti, gli addetti del settore e tutta la popolazione nella presentazione del progetto e nella realizzazione collettiva di questa opera che segnerà una svolta e una nuova partenza per abitudini e hobby della nostra comunità”.

“In questi ultimi anni questa Amministrazione sta cercando di promuovere e valorizzare la pianura cuneese anche dal punto di vista turistico con diverse iniziative – dice il sindaco di Moretta Gianni Gatti – tra queste nell’anno 2023 l’apertura di un ostello al piano terreno della foresteria del santuario Beata vergine del Pilone, punto di snodo tra la pista ciclabile esistente “Via delle Risorgive” e la nuova pista ciclabile proposta con questo progetto, l’iniziativa progettuale permetterà inoltre di collegare la pianura con le valli circostanti”.

“Per Torre San Giorgio - dice il sindaco Daniele Arnolfo -, quest’opera significa il giusto compimento di una infrastruttura da 38 anni in disuso, che era già stata in parte ultimata (da Moretta ad Airasca) ma che per raggiungere un senso compiuto doveva inevitabilmente arrivare al capolinea saluzzese, andando a valorizzare un intero territorio. Nello specifico per noi significa una valida alternativa alla tradizionale mobilità per i tanti lavoratori del nostro comparto artigianale-industriale oltre alla valenza sportiva e motoria a servizio della nostra comunità”.