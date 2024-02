Si chiude la parentesi primaverile e arrivano pioggia e nevicate in montagna nel weekend

Mercoledì 7 febbraio

Nuvolosità: cielo soleggiato o velato sulle Alpi; molto nuvoloso o coperto su pianure e Appennino per la presenza di nebbie e nubi basse in temporaneo diradamento nel pomeriggio. In tarda serata aumento della copertura nuvolosa sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali per addensamenti compatti.

Precipitazioni: possibile pioviggine sull'Appennino. Dalla sera deboli fenomeni sui rilievi alpini settentrionali e nordoccidentali di confine, nevosi oltre i 1700-1800 metri. Zero termico: ancora in diminuzione fino a 2200 metri a nord e 2500 metri a sud.

Venti: sulle Alpi deboli o moderati tra ovest e nordovest con rinforzi dal pomeriggio sui rilievi occidentali e nelle vallate adiacenti, sull'Appennino deboli da sud. In pianura calmi o deboli variabili.

Giovedì 8 febbraio