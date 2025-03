Settimana di maltempo in Granda tra piogge e schiarite, neve in montagna oltre i 1200 metri

CUNEO CRONACA - Una vasta saccatura si estende su tutta l'Europa fino alla penisola Iberica convogliando flussi umidi sudoccidentali. Questa configurazione meteorologica - fa sapere Arpa Piemonte - porterà condizioni di variabilità, con schiarite locali alternate a fasi più perturbate e precipitazioni intermittenti.

Il peggioramento più marcato è atteso dal pomeriggio odierno, con precipitazioni moderate attese sulla parte meridionale della regione, anche a carattere temporalesco, che proseguiranno nella notte e si estenderanno domattina ai settori settentrionali, per poi rimanere più sparse e intermittenti nella giornate successive.

Le nevicate sono attese sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri.

Mercoledì 12 marzo

Nuvolosità: cielo nuvoloso con temporanee parziali schiarite dalle ore centrali.

Precipitazioni: al primo mattino moderate sulla parte orientale della regione, anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva attenuazione nelle ore centrali; sul resto della regione precipitazioni deboli, sparse e intermittenti. Quota neve sui 1200-1300 metri al mattino ed in serata, in aumento nelle ore centrali fino a 1400-1500 metri.

Zero termico: in generale aumento, sui 1600-1700 metri a nord e sui 1900-2000 metri a sud.

Venti: da sudovest in montagna, moderati su Appennino e Alpi Liguri, deboli sui restanti rilievi; rotazione da ovest in serata e intensificazione. Deboli da est o nordest in pianura.

Giovedì 13 marzo

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi compatte sul settore orientale; graduale aumento delle nubi medio-alte nel pomeriggio fino a cielo nuvoloso in serata.

Precipitazioni: deboli localmente moderate, al mattino sul Piemonte settentrionale con quota neve sui 1100-1200 metri, e nel pomeriggio sul settore orientale della regione.

Zero termico: stazionario a nord sui 1600-1700 metri e a sud sui 1800-2000 metri.

Venti: dai quadranti meridionali in montagna, forti al mattino e moderati nel pomeriggio; moderati da sud su Astigiano e Alessandrino e deboli altrove, con rinforzi da est in serata sulle pianure di Novarese e Vercellese.

Venerdì 14 marzo

Nuvolosità: cielo nuvoloso con temporanee e parziali schiarite nelle ore centrali. Addensamenti consistenti sul settore Appenninico.

Precipitazioni: deboli sparse e intermittenti, più probabili e moderate sui settori orientale e meridionale della regione, anche a carattere di rovescio, in particolare al confine con la Liguria. Generale attenuazione nel corso del pomeriggio. Quota neve sui 1200-1300 metri.

Zero termico: stazionario sui 1500-1700 metri.

Venti: deboli da sudovest in montagna con rinforzi moderati su Alpi Liguri e Appennino al mattino. Deboli da est o nordest in pianura con

rinforzi al mattino.