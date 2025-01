Settimana all'insegna del tempo instabile: pioggia, neve in montagna e schiarite intermittenti

CUNEO CRONACA - Un minimo di pressione al suolo centrato sulla Sardegna determina precipitazioni diffuse sulla regione ancora per il pomeriggio odierno, con valori localmente moderati sul settore meridionale. La quota neve si manterrà sui 900-1000 metri, lievemente più bassa sui 700 metri sul basso Piemonte.

Martedì - fa sapere Arpa Piemonte - è atteso un temporaneo miglioramento con nubi irregolari, ma mercoledì arriva un nuovo peggioramento con precipitazioni a partire da sudovest.

Le depressioni atlantiche prenderanno il sopravvento sull'Europa centro-occidentale - si legge sul sito della Società Meteorologica Italiana (SMI) -. Con il ritorno di un flusso depressionario tra ovest e sud-ovest alcuni fronti perturbati raggiungeranno a intervalli anche le regioni alpine con qualche pioggia e nevicata sulle zone montane tra il 23 e il 24 gennaio e il 26 gennaio.

Temperature massime sui 6 gradi in pianura e 0 a 1500 metri; nei momenti con schiarite fino a 10 gradi in pianura e 3 gradi a 1500 metri.

Le previsioni nel dettaglio, tratte dal sito di Arpa Piemonte.

Martedì 21 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso al primo mattino, con nubi in graduale attenuazione nel corso della mattinata fino a cielo irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli residue al primo mattino sul settore orientale, in rapido esaurimento, con quota neve oltre i 1100-1200 metri.

Zero termico: in generale aumento fino a 1600-1700 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, da sudovest in montagna in intensificazione serale e variabili in pianura.

Mercoledì 22 gennaio (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: dalle prime ore del mattino deboli localmente moderate sui settori meridionali, in graduale estensione a tutta la regione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio diffuse, generalmente deboli, localmente moderate sui settori meridionali. Nevicate oltre i 900-1000 metri.

Zero termico: in aumento sul settore meridionale fino a 1800-1900 metri, stazionario altrove sui 1400-1500 metri.

Venti: da sudovest in montagna, inizialmente deboli con rinforzi al mattino, in generale intensificazione fino a valori localmente forti in serata. Deboli variabili in pianura.

Giovedì 23 gennaio

Nuvolosità: molto nuvoloso al mattino, con nubi in rapida diminuzione nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: deboli sparse al mattino, con valori localmente moderati sui rilievi alpini e quota neve oltre i 1300-1400 metri. Esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio.

Zero termico: in generale aumento, fino a 2000 metri sulla parte nord e 2400 metri sul settore sud.

Venti: dai quadranti occidentali sui rilievi, moderati o forti al mattino, in attenuazione nel pomeriggio e rotazione da nordovest. Deboli variabili in pianura.