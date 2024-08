Settembre, tutto ricomincia: scuola, lavoro e le nuove sfide dell'autunno nell'oroscopo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di settembre della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Se vi siete riposati, più che altro, se avete attenuato quella spinta di fare tutto e in breve tempo, allora adesso le prospettive di lavoro vi appaiono più nitide. Mangiate il tempo, non date modo alla mente di elaborare le opportunità e di scegliere tra queste le migliori. Siete veloci anche da fermi! Settembre, complice la vostra smania di fare, si mette in moto velocemente e vi offre fin troppe opportunità, considerando che attirate proprio per velocità di pensiero e d'azione, gli astri vi esortano a ponderare sulla scelta più congeniale e soprattutto conveniente. Il metodo infallibile di fronte a tanto splendore di proposta è guardare sempre il rovescio della medaglia, seguendo le istruzioni: prendere tempo, informarsi sulle persone che vi avvicinano, ovvio, fuori dal loro giro di conoscenze, valutare la loro esperienza nel settore specifico, del resto vi bastano poche domande per verificarla. Tanto per evitare di andare incontro a lotte intestine a fronte dell'incompetenza altrui e trovarvi, quindi, legati a situazioni che imprigionano la vostra capacità. Pazientate una buona volta! Temporeggiate, lasciate sia la controparte a mettere le carte in tavola e, qualora spingano in modo eccessivo per convincervi, andate a fondo e ponete patti chiari, soprattutto dal lato finanziario. Ciò detto, lanciatevi nella mischia per scegliere in questo generoso momento di prosperità, sono certa prenderete le decisioni fortunate, anche grazie al favore di Giove che vi protegge. Probabile che a qualcuno arrivi proprio quella risposta tanto attesa. Chi invece si trova in una situazione lavorativa o privata soddisfacente, non vada a impigliarsi in una rete pericolosa di proposte pur di cambiare vita. Annoiatevi pure, ma alla larga dai guai. Intanto guardatevi attorno, spesso, siete un po' troppo distratti.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

Siete carichi di energia ed entusiasmo per ciò che vi prospetta l'autunno. Pronti a cogliere le opportunità di cambiamento riguardo a quei rapporti di lavoro ormai stanchi; lo scorrere noioso di una routine scontata e poco innovativa, senza sviluppi per il futuro, vi dà il coraggio di chiudere rapporti con soci o con aziende. Quel po' di rischio che provate, vi darà vigore. Ripartite senza paura, avete ragionato fin troppo su situazioni ferme, stantie, senza trovare una via d'uscita. Ora uscite voi! Ciao, ciao giornate grigie, sempre uguali scandite da nervosismo represso e insoddisfazione. Non sprecare tempo, gli astri sono favorevoli, ma, il resto dovete farlo voi, avviatevi al successo consapevoli, ormai (era ora!), delle vostre capacità, abbiate fiducia nel vostro talento e soprattutto non sottovalutate il vostro charme. Ha un certo peso nel rapporto con gli altri, siete brillanti, approfittatene facendovi avanti con proposte o richieste. Fatti questi balzi in avanti, poiché non siete canguri, rallentate il ritmo e la tensione, il più è fatto, non si può cambiare il mondo in pochi giorni. Acquisita la posizione soddisfacente, tornate al vostro ritmo scandito da impegno e prudenza, lo sforzo del cambiamento protratto senza ragione, vi toglie energia. Toglietevi qualche sfizio: il superfluo ve lo siete meritato.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Settembre è un mese ricco di eventi, resta ancora un po' quel sapore di vacanza, i fine settimana regalano spensieratezza e piacevoli emozioni, anche se con un clima un po' pazzerello, che tuttavia regala ancora giornate soleggiate e caldo. E' consigliabile, prima di spostarsi, consultare il meteo per evitare brutte sorprese. C'è fermento in ogni settore e il vostro spirito d'avventura vi spinge ad esplorare, gli spostamenti anche brevi offrono spunti, ispirazioni che contaminano anche il lavoro, ogni piccola cosa, anche la più banale (non ai vostri occhi), suggerisce soluzioni ingegnose per semplificare un procedimento o risolvere un grattacapo. “Non importa quello che stai guardando, ma quello che sai vedere”. Henry David Thoreau. Date aria all'anima e liberate la fantasia. Avete una tendenza a strafare, così famelici di novità non avete il senso della misura, il troppo, in poco tempo toglie energia. Quando uno stimolo si presenta così prepotente, è bene conservare la calma e la serenità che ci mettono al riparo dai pericoli. Se c'è una cosa rovinosa per l'animo e per il fisico, questa è l'irrequietezza e l'agitazione continua. Datevi pace e, soprattutto, allontanate le persone negative, quelle che hanno un problema per ogni soluzione. Attorniatevi di persone semplici, quelle che brillano di luce propria. Brillerete anche voi in autonomia.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Si inizia con fervore il lavoro e già si profila un'avvisaglia del risultato positivo per scelte compiute precedentemente, anche gli investimenti si rivelano soddisfacenti, certo occorre ambizione e determinazione per superare l'ansia che a tratti vorrebbe smorzarvi l'ottimismo, ma vi giungono in aiuto gli astri a dissolvere i momenti bui. Tuttavia è importante credere nei propri sogni per realizzarli. “La logica ti porterà da A a B. L'immaginazione ti porterà ovunque.” Albert Einstein. E voi, per carattere avete un animo sognatore per eccellenza, ergo, non dovete sforzarvi molto. Nei casi più impegnativi, sarà importante ritagliarsi uno spiraglio di pace tutto vostro, una nicchia che vi ripari dalle sollecitazioni esterne di chi vorrebbe sviarvi dai vostri progetti: per apprensione e poca fiducia in voi, o peggio, per impedirvi di raggiungere il successo a cui loro stessi aspirano, ma ben consapevoli di non essere all'altezza. Non confidate i vostri progetti cercando sostegno alle vostre insicurezze, incappereste nel peggiore dei mali che colpisce l'essere umano: l'invidia. Il passaggio di Marte conferisce forza sia a livello mentale che fisico, un sostegno importante durante un dispendio di energie notevoli. La natura è una grande risorsa, è generosa, quei momenti di relax che vi concedete immersi nella sua bellezza che liberano dalle ansie e fortificano l'animo. Anche al fisico giova stare all'aperto, scegliete la modalità che preferite, che sia camminare, che sia pedalare, oppure appisolarsi seduti all'ombra di una pianta. E' tutto molto semplice, ma molto salutare.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

E' un ritorno al lavoro, dopo tutto, neanche così faticoso per chi è in cerca di innovazione, così disposto a partire subito con la competizione e, poiché è la velocità che fa la differenza, cogliete subito le buone occasioni che si presentano. Amate la sfida e vincendone una contro chi un tempo aveva cercato di ostacolarvi, vi prenderete una bella soddisfazione, tuttavia, dimenticate subito queste piccole rivalse, e concentratevi sull'obiettivo. Ognuno, a seconda delle proprie capacità e del ruolo che ricopre, con entusiasmo ed energia produce nel suo piccolo risultati visibili a tutti. Non premete troppo sull'acceleratore, rischiate di fondere il motore, rallentate prendetevi un po' di svago per tornare in pista con i riflessi pronti di fronte ad ogni evenienza. C'è una ripresa riguardo le finanze, qualcuno, senza eccedere negli investimenti, azzardi pure a lanciarsi in un settore innovativo, ormai il mondo corre veloce, voi siete pionieri intuitivi, apripista e sempre in vantaggio sugli altri. Attenzione ai soliti invidiosi che, nel momento di stanchezza, ne approfittano per instillarvi un dubbio. Fidatevi dell'amico di sempre, leale che vi incoraggia in momenti di stanchezza.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

E' un ritorno alle occupazioni, ma per alcuni la stagione estiva è stata molto impegnativa, per esempio chi è nel mondo del turismo è stato sotto pressione e lo sono stati e ancora lo sono gli artisti dello spettacolo. Riguardo agli ingaggi è bene essere accorti e mettere ogni dettaglio nero su bianco, la richiesta è soddisfacente, basta valutare e scegliere. Qualche problema per gli operatori turistici permane ancora per i disguidi sugli spostamenti, i mezzi di trasporto sono soggetti a ritardi e i conflitti che sono in atto non alleggeriscono la situazione. Per chi riprende il lavoro c'è un po' di rivoluzione, si ravvisano cambiamenti che non sempre vi soddisfano riguardanti il ruolo e la richiesta di straordinari, c'è chi pensa di lasciare l'azienda, ma per il momento è meglio non rischiare il certo per l'incerto, certe proposte paiono allettanti, salvo poi riservare sorprese amare. Comunque scatta ugualmente il vostro senso di organizzazione, utilissimo e basilare per nuove future imprese: imbastite i progetti per i tempi maturi che verranno. Siete un po' impetuosi e nervosi, sono i contrattempi a mettervi di cattivo umore, imponetevi distacco, a tutto c'è rimedio, state ingigantendo i problemi. Animo, confrontatevi con l'amico fidato, saprà sollevare l'umore e riportare la serenità. Non c'è nulla di preoccupante.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Tutto sommato vi approcciate alla ripresa del lavoro con un atteggiamento più rilassato, siete consapevoli delle vostre capacità, anche se non sempre sono riconosciute siete ugualmente fiduciosi. Risalta la vostra natura conciliante, in un primo tempo travisata come debolezza, ma poco alla volta, mettete in luce la vostra capacità di appianare le divergenze. Non raccogliete le provocazioni, non date retta a chi spettegola per creare zizzania, anzi mettete una buona parola per tutti, riportando l'armonia. Tenacia, correttezza e moderazione, intendiamoci non sono una passeggiata, ma queste doti danno buoni frutti. A maggior ragione se siete in una posizione di comando, con garbo evitate penose questioni. Tuttavia il garbo esteriore non esclude una inflessibilità rigorosa: sorridenti sì, ma fermissimi riguardo all'ottemperamento delle mansioni di ognuno: siete leader professionisti. Gli investimenti fatti danno risultati soddisfacenti, inoltre la creatività è in crescita e favorisce nuove idee da proporre a chi vuole investire in settori innovativi. Mantenere contatti, conoscere e frequentare nuove persone, sono ottime opportunità per proporvi. Non fermatevi, cogliete ogni occasione, è un momento particolarmente valido da sfruttare.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre

Potete tirare il fiato, la ripresa del lavoro non è così ostile, anzi, l'orizzonte si prospetta azzurro e luminoso, il carico di preoccupazioni si alleggerisce, siete in procinto di partire con buone premesse. Forti di temperamento, avete morso il freno quanto basta e ora finalmente la strada è in discesa. Ognuno a secondo dell'età e del ruolo lavorativo, ha raggiunto obiettivi insperati. Il periodo è fervido di attività, se moderate il vostro impeto quello che ogni tanto si impenna, allora incontrate una resistenza minima e si allenta la tensione causata dal blocco che non dipendeva da voi. Non avete dormito sugli allori, sempre pronti a fare fronte alle difficoltà. Ora è il periodo delle scelte, ognuno trova la sua strada, le buone idee elaborate nel tempo di fermo sono finalmente realizzate, dando soddisfazione e successo. E' il momento dell'azione ma tenete a mente che se energia e riflessione vanno a braccetto, nelle decisioni importanti da prendere, è la ponderazione che evita il rischio di essere avventati. Quindi mantenete la calma senza farvi prendere dall'eccessivo entusiasmo, è un momento di crescita, favorevole a costruire con soddisfazione sì, ma sempre con i piedi per terra. Non negatevi lo svago è un ricostituente necessario per un periodo molto impegnativo.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Dopo il periodo vacanziero sarebbe bene mantenere un atteggiamento moderato, senza partire in quarta e gettarvi nella mischia. Chi nei mesi scorsi ha già messo in cantiere nuovi progetti di lavoro, adesso prosegua pacatamente senza grandi affanni e si dedichi a mantenere ciò che ha impostato e avviato. E' già un bel passo in avanti: dosate le energie, mantenendo così la giusta ed obiettiva visuale delle cose. Chi, invece, dopo un cambiamento di lavoro è stato deluso sotto ogni aspetto, si attivi pure in cerca di un po' di serenità, cogliendo ogni opportunità e non sottovalutando una proposta ricevuta solo perché riguarda un settore che non conoscete. Animo! Con un corso di apprendimento siete all'altezza del ruolo richiesto, anzi, vi entusiasmerà entrare in un mondo innovativo che guarda al futuro, sarete ampiamente ripagati dalla scelta, anche se vi ha procurato qualche affanno. “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”. Albert Einstein Altresì c'è chi, avendo una visione più chiara del futuro, a seguito di ripensamenti su soci o collaboratori per fastidiose divergenze di opinioni, decide di lasciare e ricominciare da capo con un progetto più modesto ma con la libertà d'azione e in piena autonomia. “La felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha”. Rammentate la battuta di Sherlock Holmes? - “Elementare Watson!".

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Una ventata di ottimismo e di opportunità si affaccia durante la ripresa del lavoro. Novità rassicuranti per i dipendenti che ricevono proposte allettanti dando inizio ad un periodo di tranquillità e soprattutto di sicurezza economica. Chi desidera iniziare una nuova attività ha la soddisfazione di mettere in pratica le proprie idee e, valutato il progetto accuratamente sia dal lato investimenti e sia sul programma dei lavori, può lanciarsi senza remore. C'è molto fermento con le opportunità che si presentano, per esempio c'è chi riceve un ruolo più prestigioso, di responsabilità, meritato per condotta irreprensibile e per capacità. Insomma soddisfazioni e sogni che si avverano. Tutto ciò comporta energia, buona volontà e discernimento, oltre a un notevole impegno, e poiché lo spirito di iniziativa non vi manca, ora siete pronti ad affrontare le responsabilità. Attenzione a non strafare, non esiste solo il lavoro, dedicate del tempo alla famiglia, alle amicizie, prendetevi le giuste pause di riposo, per non mettere a rischio la vostra salute. Soprattutto circondatevi di validi collaboratori, il concetto è che il progresso nasce dando il giusto valore a chi vi circonda, demandando e responsabilizzando si dà vita a un momento di crescita per tutto il team.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Siete pronti, quasi impazienti in taluni casi, di superare una sorta di esame per iniziare a fare parte di un team prestigioso. C'è grande fermento nel campo lavoro, è come una macchina che si muove velocemente, bisogna cogliere il momento favorevole per farsi avanti, per proporre la propria collaborazione e le proprie idee. Il mondo corre veloce verso l'innovazione e voi siete portati ai cambiamenti, vi interessa sperimentare nuovi spazi. Non avete che da guardarvi intorno, sapete vedere e cogliere le opportunità, spinti dal quel perenne senso di sfida, valicate i confini del surreale. Entrate a gamba tesa nelle attività innovative, non vi risparmiate, impegnandovi ad apprendere per creare soluzioni, per esempio nel campo del digitale. Progredire è il mantra di molti tra voi, avete tutto lo spazio che occorre, cimentatevi in ciò che suscita la vostra curiosità, il vostro interesse. Non limitate la vostra creatività che è motivo di ispirazione per chi sa cogliere le opportunità e trasformarle in risorse per la comunità. Ciò detto, è comprensibile che chi si trova in una situazione lavorativa un po' ripetitiva, senza guizzi, stia cercando un cambiamento, quindi bando alla pigrizia, si schiodi dal divano e agisca. “La vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti”: - John Lennon

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

La ripresa nel lavoro è un po' faticosa, manca quella spinta che di solito vi fa saltare giù dal divano per dare vita ad una vostra idea, a un'ispirazione che vi stimola, che vi entusiasma. E' un momento facilmente superabile quando vi giunge inaspettata una richiesta piuttosto insolita, che vi dà da pensare, ed ecco che scatta di nuovo la voglia di agire. Magari, per pura curiosità, frequentare un corso di apprendimento per una dottrina che non conoscete, può indicarvi un suggerimento, aprirvi un'opportunità di lavoro a cui mai avreste pensato. A volte è il caso a farci conoscere realtà insospettate che, invece, destano in noi grande entusiasmo e stimolano ad intraprendere esperienze nuove. Se una situazione lavorativa non vi suscita più interesse, allora è il momento di cambiare, ognuno di voi è consapevole delle proprie capacità, sa valutare in che modo e a chi proporsi, andate pure a caccia di novità, studiate metodi alternativi per svolgere il vostro lavoro, create movimento nella vostra mente, fate girare i pensieri. Però usate il buon senso, se la vostra posizione è stabile, non rischiate il certo per l'incerto, verrà il momento giusto per fare parte di un team molto armonioso, dove il concetto basilare è di remare tutti nella stessa direzione con correttezza, chiarezza di intenti e sincerità. Pare una cosa impossibile, eppure l'incontro di persone affini, con mentalità aperta, può creare tale prodigio. “La creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte”. - Albert Einstein. A voi non manca nulla per divertirvi!

Fiorella Avalle Nemolis