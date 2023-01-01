Settembre parte con il caldo estivo: punte di 35 gradi nel weekend anche in Granda

CUNEO CRONACA - L’estate eccezionalmente calda del 2026 prosegue anche nei primi giorni di settembre. Una nuova espansione dell’alta pressione di origine sub-tropicale che convoglia aria calda sul Piemonte, mantiene condizioni stabili e soleggiate e determina un graduale e significativo aumento delle temperature.

Tra venerdì 4 e domenica 6 settembre, in pianura, le temperature massime potranno superare i 34-35 °C: valori particolarmente elevati per questo periodo dell’anno. Nella giornata di sabato lo zero termico potrà raggiungere i 4800-4900 metri.

Queste condizioni determineranno un aumento del disagio bioclimatico, che già giovedì (3 settembre) raggiunge un livello moderato (arancione) in gran parte dei capoluoghi piemontesi. Si invita pertanto la cittadinanza a consultare nei prossimi giorni il bollettino delle ondate di calore, considerata la possibilità di un ulteriore peggioramento.

Da domenica il graduale avvicinamento di aria umida e relativamente fresca dall’Atlantico determinerà il cedimento dell’alta pressione, favorendo un lieve calo termico, che sembra essere più marcato dalla giornata di mercoledì quando è possibile il transito di una perturbazione sulla regione.

Venerdì 4 settembre

Nuvolosità: cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve calo su 4500 metri a nord e 4700 metri a sud.

Venti: sulle Alpi deboli o localmente moderati da nord-ovest al mattino, in rotazione da ovest nel pomeriggio con rinforzi sulle creste di confine. Su Appennino e pianure centro-meridionali deboli da sud con locali rinforzi pomeridiani, altrove deboli variabili.

Sabato 5 settembre

Nuvolosità: cielo soleggiato per transito di velature.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve nuovo aumento fino a 4800-4900 metri.

Venti: moderati da nord-ovest sulle Alpi, con rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn, e deboli meridionali sull'Appennino. In pianura deboli da sud, con locali rinforzi sulle zone centro-meridionali, in rotazione dai quadranti orientali in serata.

Domenica 6 settembre

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi.

Precipitazioni: possibili locali rovesci sui rilievi nelle ore centrali.

Zero termico: in marcato calo sui 4400-4500 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, da nord-ovest sulle Alpi e da est, nord-est altrove.