Senso unico alternato tra Limone e Vernante da lunedì 15 per la posa di condotte idrica e fognaria

CUNEO CRONACA - Per consentire alla società Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. di eseguire la posa delle condotte idrica e fognaria, a partire da lunedì 15 luglio sulla statale 20 del colle di Tenda e di Valle Roya sarà attivo il senso unico alternato. Il tratto interessato è compreso tra Limone Piemonte e Vernante.

In orario diurno la circolazione sarà gestita tramite movieri mentre in orario notturno il senso alternato sarà gestito con impianto semaforico. La limitazione sarà in vigore durante i giorni feriali con sospensione per tutto il fine settimana.

I lavori, per una durata che il gestore ACDA S.p.A. stima complessivamente in circa 18 mesi, saranno sospesi il 3 agosto - in concomitanza con l’aumento dei flussi di traffico turistico - e riprenderanno lunedì 2 settembre.