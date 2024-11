Sebastiano Brusco protagonista del terzo appuntamento di Incontri d'Autore a Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 1° dicembre si terrà il terzo appuntamento della ventesima rassegna di Incontri d'Autore, con il recital del pianista Sebastiano Brusco, in programma alle ore 16.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15.

Il concerto proporrà musiche di Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin e Liszt. La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Crc, della Fondazione Crt, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso: 8 euro. Info biglietti: incontridautore@yahoo.it; 3334984128 - 3933314628.

PROGRAMMA

Beethoven

Sonata Op.27 n. 2 “Al chiaro di luna”

Adagio sostenuto -Allegretto -Presto agitato

Mozart Sonata Kv 332 in Fa

Allegro - Adagio sostenuto -Allegro assai

Schubert

Impromptus Op.90 n.3

Listz

Notturno n 3 “Sogno d’Amore”

Chopin

Studio op. 25, n. 1 “Arpa Eolia"

Notturno op 27 n. 2

Studio op. 10, n. 5 “Tasti neri"

Polacca op. 53 “Eroica”

Sebastiano Brusco è un pianista concertista che affronta l’interpretazione musicale con un rigoroso approccio di studio e ricerca, mirando a una raffinata autenticità. Nel corso degli anni, ha sviluppato una personalità artistica distintiva, integrando e rielaborando gli insegnamenti delle scuole pianistiche grazie a un’elasticità interpretativa. La sua formazione si è svolta presso storiche scuole pianistiche italiane, iniziando con il grande Arturo Benedetti Michelangeli, tramite il suo discepolo Ennio Pastorino. Ha proseguito gli studi con Alfredo Casella, attraverso un diretto legame con Lya de Barberiis, e Aldo Ciccolini, di cui è stato allievo per diversi anni presso la sua Accademia. Inoltre, ha partecipato a corsi presso la Chigiana di Siena, studiando con illustri maestri come Áchucarro e Katia Labeque, e ha seguito masterclass con Dario de Rosa, Philippe Cassard e il duo argentino Moreno-Capelli.

Brusco ha conseguito numerosi premi internazionali, tra cui il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Carlo Soliva” e la finale al Concorso Internazionale di “Caltanissetta”, organizzato dalla World Federation of International Music Competitions. In qualità di solista, si è esibito con rinomate orchestre italiane e straniere, come l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, I Solisti Veneti, l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra Nazionale di Stato della Transilvania, l’Orchestra di Tirana e l’Orchestra Sinfonica di Pesaro, collaborando con direttori di spicco come Riccardo Chailly, Claudio Scimone, Richard Hickox e Florin Totan. Ha avuto l'opportunità di suonare in prestigiose stagioni e festival musicali in Italia, tra cui il Parco della Musica, l’Associazione Filarmonica Romana, il Teatro Valli di Reggio Emilia e il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, e ha partecipato al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove ha preso parte a concerti trasmessi in mondovisione. A livello internazionale, ha tenuto concerti in Canada, Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Romania, Polonia, Belgio e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a partecipare al Grieg Festival in Norvegia e a festival in Islanda e Inghilterra.

Sebastiano Brusco si dedica anche alla composizione, avendo realizzato musiche per la serie animata RAI “Hocus & Lotus” e per il film “WAX”, finalista al premio David di Donatello. Ha iniziato una registrazione integrale delle Sonate per pianoforte di Mozart per l’etichetta AULICUS, di cui sono già stati pubblicati tre CD. Come organizzatore, ha ideato e diretto la rassegna “Musica & Arte” a Roma, un evento che ha unito artisti visivi e musicisti nella creazione di opere d’arte sinestetiche. È stato direttore artistico del “Festival dei Marsi” di Pescina, in occasione del 30° anniversario della morte di Ignazio Silone, e dirige il festival “Tra Note e Monti” a Pescasseroli, giunto alla sua quinta edizione nel 2022.

Nella sua storia recente, nel novembre 2019, ha fondato l'orchestra d'archi “Harmoniae Aureae”, esibendosi con un pianoforte accordato a 432Hz. Ha tenuto concerti in Cina e in altre località, suscitando interesse per le sue scelte artistiche innovative. Infine, Brusco ha ricevuto elogi da critici e musicisti per la sua interpretazione originale e per la capacità di evocare emozioni attraverso la musica, con la sua ricerca sulla frequenza di accordatura a 432Hz che ha stimolato un dibattito significativo sul potenziale beneficio di questa pratica per il pubblico.

Prossimi concerti

Domenica 8 dicembre 2024 ore 16,30 - SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC – Cuneo

TRIO REWIND

Matteo Salerno - flauto

Stefano Franceschini - clarinetto

Andrea Candeli - chitarra

Musiche Da Rossini alla musica Kletzmer passando per l’Irlanda e l’Argentina...

Il trio, composto da tre eclettici concertisti, sviluppa il proprio repertorio sulla storia del Pop/Rock, abbracciando un arco temporale che va dagli anni '70 fino ai giorni nostri. Gli arrangiamenti, concepiti appositamente per il trio, evidenziano il profondo legame tra i brani pop rock e la musica classica, offrendo una reinterpretazione fresca e coinvolgente. Il concerto è accompagnato dalla proiezione di video clip originali, che arricchiscono l’esperienza visiva, e dall'uso di effetti scenici caratteristici del genere Pop/Rock. Questo rende omaggio ai magnifici brani di quel periodo, mentre le sonorità evocative guidano lo spettatore in un viaggio sensoriale unico, intriso di immagini, suoni e ricordi. Ogni esibizione si trasforma così in un’immersione totale nel mondo musicale, in cui la nostalgia e l’innovazione si intrecciano, offrendo al pubblico un'esperienza memorabile e distintiva.

Domenica 15 dicembre 2024 ORE 16 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - Via Dante Livio Bianco 1

CONCERTO DI NATALE

Coro e Orchestra Liceo Musicale di Cuneo

Direttore Flavio Becchis

Ingresso libero