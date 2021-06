"Se trobar d'Oc", torna la rassegna estiva in lingua occitana: primo incontro venerdì a Isasca

CUNEO CRONACA - Lo Sportello Linguistico dell’Unione montana Valle Varaita, in collaborazione con Espaci Occitan, propone per l’estate 2021 un nuovo ciclo di incontri di animazione in lingua occitana. L'appuntamento per il secondo incontro della Rassegna Se trobar d’Oc è fissato venerdì 25 giugno alle 20,45 presso la Parrocchiale di Isasca. Serata dedicata a Alphonse Daudet e alle Lettres de mon moulin. In traduzione occitana, il ritratto più godibile della Provenza ottocentesca. Dal Curé de Cucugnan all’Elixir de Père Gaucher fino alla visita al Poète Mistral per ripercorrere per immagini il viaggio sentimentale dell’autore nella sua terra.

Le altre date in programma sono: venerdì 16 luglio a Frassino presso l’Unione montana Valle Varaita, venerdì 6 agosto presso il centro culturale del Museo del Tempo e delle Meridiane di Bellino. Gli appuntamenti saranno condotti dalla dott.ssa Rosella Pellerino, Direttore scientifico di Espaci Occitan di Dronero. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla popolazione.

Per ottemperare alle norme vigenti nella prevenzione del contagio saranno adottate le misure di distanziamento sociale e le mascherine, nonché la prenotazione obbligatoria a ogni iniziativa (0175 978321/ 346 9507422). Il progetto è finanziato dalla presidenza dei Ministri ai sensi della Legge 15 dicembre 1999 n 482: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".