"Se mi lasci non vale" a Dronero: in scena la vita di coppia e le sfide della quotidianità

CUNEO CRONACA - Sabato 15 marzo alle 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero andrà in scena "Se mi lasci non vale", uno spettacolo scritto e diretto da Andrea Lupo, interpretato dallo stesso Andrea Lupo e da Mara Di Maio. Lo spettacolo è stato prodotto dal Teatro delle Temperie di Calcara di Crespellano (BO) con il sostegno della Regione Emilia Romagna. TRASMUTAZIONI è la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre Teatri Civici del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero.

In modo esilarante viene raccontata la vita stravolta di una coppia di cinquantenni. A stravolgerla è l’età dell’Università. Sì, perché dopo tanti anni passati a vivere nella stessa casa con il figlio si ritrovano di nuovo soli quando lui prepara i bagagli per andare a vivere nella città dove porterà avanti gli studi. Da quel momento inizia la nuova vita della coppia che viene raccontata da un inedito punto di vista sulla quotidianità, la camera da letto.

Quello sarà il luogo dove rideranno delle ansie, ma nel quale vivranno insicurezze, nevrosi e ridicole follie che esorcizzeranno insieme. Riflettori accesi dunque sulla camera da letto di Luca e Lilli, questi sono i nomi dei due. Lilli affronta questa nuova fase passando imprevedibilmente dalla tristezza più assoluta al più incontenibile entusiasmo verso innumerevoli improbabili nuovi progetti, Luca invece subisce le piccole e grandi follie della moglie. I due arriveranno sull’orlo della separazione, ma lasciarsi forse non è mai stata una reale possibilità, quanto uno specchio dentro cui guardarsi.

Uno spettacolo in cui ogni coppia può rispecchiarsi, per ridere insieme di ansie, insicurezze, difficoltà, ridicole follie della vita a due ed esorcizzarle insieme.

SE MI LASCI NON VALE

scritto e diretto da Andrea Lupo

con Mara Di Maio e Andrea Lupo

costumi Alessia Raimondi

scene Andrea Lupo

una produzione Teatro delle Temperie

con il sostegno della Regione Emilia – Romagna

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata. Ed è così che si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione grazie alla nuova stagione dal titolo TRASMUTAZIONI. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

La stagione teatrale 2024/2025 “Trasmutazioni” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caraglio, del Comune di Busca e del Comune di Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circo, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i fino a 18anni

Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominale, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

SPETTACOLI TEATRINO AL FORNO DEL PANE e LE CERCLE ROUGE

Online €8+10% diritti di transazione

In cassa €10 posto unico