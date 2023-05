Scuole 2023-24, il calendario: al via l'11 settembre, voucher per gli studenti in Piemonte

CUNEO CRONACA - La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Istruzione e Merito guidato da Elena Chiorino, ha approvato il calendario scolastico 2023-2024: saranno 206 i giorni di lezione in aula negli istituti in cui si fa lezione dal lunedì al sabato, mentre sono 174 dove si resta in classe fino al venerdì.

La scuola comincerà, quindi, lunedì 11 settembre 2023 e terminerà l’8 giugno 2024. Eccezione, in considerazione del servizio svolto, per le scuole dell’infanziaper le quali sarà possibile anticipare l’inizio delle lezioni, il cui termine però è stato fissato tassativamente per il 28 giugno 2024.

I giorni di attività didattica si ridurranno di un giorno, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione. La proposta di calendario è stata condivisa nell’ambito della Conferenza per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa.

Novità assoluta per il prossimo anno scolastico, l’introduzione della “clausola di flessibilità”, nel caso in cui fosse necessario sospendere l’attività didattica a causa dell’esecuzione di interventi di edilizia scolastica correlati ai finanziamenti del Pnrr. In questo caso, potrebbero essere previste eventuali anticipazioni sulla data di inizio del calendario scolastico, ma le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra istituzioni scolastiche ed enti locali competenti, per l’organizzazione dei servizi complementari come trasporti e mensa, dando comunicazione degli accordi all’Ufficio scolastico regionale e al competente settore regionale.

Definiti anche i periodi di vacanza: tenendo conto degli Istituti con attività didattiche il sabato, è previsto un «ponte» sabato 9 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata. Per quanto riguarda le vacanze di Natale le scuole saranno chiuse dal 23 dicembre con la ripresa delle lezioni lunedì 8 gennaio. Le vacanze di carnevale saranno dal 10 al 13 febbraio, mentre per le festività pasquali le scuole chiuderanno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. In concomitanza della Festa della Liberazione del 25 aprile, che il prossimo anno cadrà di giovedì, è previsto l’inserimento di un ponte di due giorni: le scuole resteranno chiuse, quindi, anche venerdì 26 e sabato 27 aprile.

Inoltre, si è ufficialmente aperto il bando per richiedere alla Regione Piemonte i voucher scuola per l'anno scolastico 2023-2024, destinati agli studenti iscritti a scuole statali e paritarie o agenzie formative accreditate.

Come già in passato, i voucher sono finalizzati al pagamento delle spese di iscrizione e frequenza oppure per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa o trasporti. Per ciascun studente, è possibile presentare un’unica domanda di assegnazione del contributo e per una sola delle due tipologie di voucher (“iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, materiale didattico...”).

Il termine entro il quale si può presentare la richiesta sono le 12 del 28 giugno 2023; ad avanzare la domanda possono essere gli studenti stessi, se maggiorenni, oppure un familiare. Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il portale Piemonte Tu (clicca QUI). Si possono utilizzare Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.

I voucher verranno assegnati sulla base dell'Isee, con un indicatore massimo di 26 mila euro per l’intero nucleo familiare. Peraltro, nella richiesta di contributo non è necessario indicare il valore Isee: la presentazione della domanda autorizzerà infatti la Regione Piemonte ad acquisire direttamente l’attestazione Isee dalla banca dati dell’INPS.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito internet della Regione Piemonte QUI.