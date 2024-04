Scuola Edile di Cuneo: "Lavoriamo per diffondere la cultura della sicurezza come arma di prevenzione"

CUNEO CRONACA - Promuovere la cultura del lavoro sicuro: questo è stato il tema al centro del convegno “Obiettivo Sicurezza”, andato in scena presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo e organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo, in vista della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro del 28 aprile. Un evento ‘costruito’ per favorire il dialogo tra tutti gli attori del territorio in tema sicurezza, sottolineando l’importanza di una prevenzione efficace e del rispetto delle norme in materia. Di grande rilievo anche la creazione di una cultura aziendale che diffonda nelle persone consapevolezza sull’importanza di tenere comportamenti corretti, prima regola per rendere ancora più sicuro il posto di lavoro.

Presso la prestigiosa sede di Corso Dante, oltre 350 partecipanti hanno gremito sala “Einaudi” e sala “Falco”. Presenti le classi quinte degli Istituti di Istruzione Superiore “Einaudi” di Alba, “Guala” di Bra, “Baruffi” di Ceva e Mondovì, “Virginio” di Cuneo, “Denina” di Saluzzo e “Arimondi-Eula” di Savigliano. Un totale di circa 280 studenti in rappresentanza delle 23 classi coinvolte nei concorsi “Progettare la Sicurezza” (10 classi) e “Obiettivo Sicurezza” (13 classi). Nel primo caso, i ragazzi sono stati invitati all’utilizzo di una piattaforma internet multimediale per misurarsi con 60 domande e risposte randomizzate, tutte inerenti all’oggetto del concorso. Nel secondo, promosso da Formedil con lo scopo di evidenziare i molteplici rischi presenti nel mondo edile, gli studenti hanno presentato uno scatto fotografico attinente al settore edile, catturando la fotogenìa delle situazioni reali e documentando il fascino della vita in cantiere o situazioni di particolare rilevanza.

La Scuola Edile di Cuneo, che prevede al suo interno sia attività di formazione attraverso corsi per le imprese che iniziative rivolte alle scuole, si contraddistingue, su base territoriale e non solo, per numero e tipologie di corsi erogati. Nell’ultimo anno sono stati 266 i percorsi dedicati a sicurezza e qualificazione riqualificazione professionale per un totale di circa 8000 ore di formazione e circa 2600 allievi formati.

«Il settore edile, anche grazie alle opportunità legate al PNRR, offre numerose occasioni e possibilità di lavoro rivolte a tecnici e personale di cantiere. Vi è un’elevata richiesta di figure professionali in questo ambito, ma è necessaria una formazione specifica che sia adeguata alle esigenze. La Scuola Edile, attraverso il binomio formazione e sicurezza, rappresenta in questo senso il riferimento in grado di soddisfare le esigenze di formazione professionale, offrendo possibilità di apprendimento finalizzato all’inserimento lavorativo e modellando i lavoratori del futuro» ha dichiarato Elena Lovera, presidente della Scuola Edile di Cuneo e di Formedil, l’ente unico formazione sicurezza, aggiungendo inoltre «lavoriamo diffondendo la cultura della sicurezza come arma di prevenzione, anche grazie al coinvolgimento di tutti gli attori della filiera; prevenzione infatti significa anche insegnare alle nuove generazioni a ragionare su una pianificazione della sicurezza in cantiere fin dalla fase progettuale».

Il convegno, moderato dal giornalista Gianpaolo Marro, è stato introdotto dall’intervento di Elena Lovera, Presidente Ente Scuola Edile e Formedil, seguito dai saluti istituzionali di Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo, Aldo Pensa, Direttore Inail Cuneo e Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. A seguire quattro diversi tavoli per approfondire diversi temi con qualificati ospiti: “Progettare la Sicurezza” – Giovanni Comba, Ordine Architetti Cuneo, Alessandra Rosso, Ordine Ingegneri Cuneo, Silvia Tardivo, Collegio Geometri Cuneo, e Alessandro Ferrero, Presidente Ordine Avvocati Cuneo; “Qualificazione delle Imprese” – Gabriele Gazzano, Presidente ANCE Cuneo, Giuseppe Trossarello, Presidente Confartigianato ANAEPA Cuneo, Andrea Paoli, Presidente Cassa Edile Cuneo e Maria Paola Manconi, CCIAA Cuneo; “Cantieri e Prevenzione” – Massimiliano Fiori, ITL Cuneo, Corrado Gamba, S.PRE.SA.L. Asl CN1, Piero Corino, S.PRE.SA.L. Asl CN2, Nicola Gagino, Segretario FILLEA Cuneo; “Dalla Scuola al Cantiere” –Roberto Sardo, Presidente ANMIL Piemonte, Luca Martini, Dirigente ITG Arimondi Eula Savigliano, Edoardo Tomatis, Presidente Giovani Ance Cuneo e Laura Blua, Direttrice Scuola Edile Cuneo.

La chiusura lavori è stata riservata a Salvatore Correnti, vicepresidente dell’Ente Scuola Edile di Cuneo che ha sottolineato: «Come Scuola Edile siamo molto sensibili alla sicurezza, per questa ragione abbiamo organizzato questa giornata coinvolgendo i principali attori legati a questa tematica, per intavolare un confronto volto al miglioramento della situazione. La Scuola si occupa di formazione e informazione, ma crediamo che questo non basti, visti anche i dati nazionali riguardanti gli infortuni avvenuti sul lavoro. È importante parlare di sicurezza tutto l’anno, oltre che tenere i lavoratori e le imprese sempre aggiornati e sensibilizzati in tema di sicurezza»

A seguire il dettaglio delle premiazioni:

CLASSIFICATI IN ORDINE DI PUNTEGGIO

Vardanega Matteo (I.I.S. Cuneo)

Amanzi Michele (I.I.S. Cuneo)

Quaglia Stefano (I.I.S. Savigliano)

Caramello Matteo (I.I.S. Cuneo)

Vardanega Francesco (I.I.S. Cuneo)

Viale Jacopo (I.I.S. Cuneo)

Ghione Matteo (I.I.S. Savigliano)

Mellano Tommaso (I.I.S. Savigliano)

Mina Edoardo (I.I.S. Savigliano)

Milanesio Mattia Livio (I.I.S. Savigliano)

Mascarello Elisa (I.I.S. Alba)

Palatucci Riccardo (I.I.S. Savigliano)

Primi classificati di ciascun I.I.S.

in ordine di punteggio

Serra Samuele (I.I.S. Cuneo)

Bacigalupo Davide (I.I.S. Savigliano)

Napoli Francesca (I.I.S. Bra)

Rey Filippo (I.I.S. Alba)

Penone Giorgia (I.I.S. Ceva)

Maniscalco Nicolò (I.I.S. Saluzzo)

Vallinotti Mattia (I.I.S. Mondovì)

Primi classificati di ciascuna classe per ogni I.I.S.

in ordine di punteggio

Angiola Matteo – 5^A (I.I.S. Cuneo)

Dompe’ Massimiliano – 5^A (I.I.S. Savigliano)

Olivero Tommaso – 5^B (I.I.S. Cuneo)

Gennero Alberto – 5^E (I.I.S. Savigliano)

Boero Mattia – 5^A (I.I.S. Ceva)

El Amri Nassim – 5^E (I.I.S. Bra)

Ruella Alice – 5^D (I.I.S. Alba)

Berzintu Razvan Andrei – 5^ serale (I.I.S. Alba)

Degiovanni Filippo Maria – 5^E (I.I.S. Saluzzo)

Chionetti Stefania – 5^A (I.I.S. Mondovì)

Dirigenti Scolastici

I.I.S. “L. EINAUDI” ALBA – Dott. Valeria Cout

I.I.S. “E. GUALA” BRA – Dott. Alessandra Massucco

I.I.S. “G. BARUFFI” CEVA – Dott. Angela Raffaele Addamo

I.I.S. “VIRGINIO” CUNEO – Dott. Carlo Garavagno

I.I.S. “G. BARUFFI” MONDOVÍ – Dott. Giuseppe Cappotto

I.I.S. “DENINA” SALUZZO – Dott. Flavio Girodengo

I.I.S.” ARIMONDI- EULA” SAVIGLIANO – Dott. Luca Martini