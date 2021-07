CUNEO CRONACA - Intervento dei sanitari del 118 a Ceva in via Mondovì (Statale 28) per uno scontro tra un’auto e una moto intorno alle 18,30 di sabato 17 luglio.

I due motociclisti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in codice rosso (per dinamica, non intubati) con l’elisoccorso del 118 a Cuneo e ad Alessandria.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Ceva.