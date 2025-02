Schiarite e clima più mite, ma da venerdì nubi e piovaschi in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - La progressiva attenuazione dei flussi umidi e freddi orientali nei bassi strati atmosferici nel corso del pomeriggio odierno, favorita dalla parziale rimonta di un campo di alta pressione dall'Europa sudoccidentale verso l'arco alpino, determinerà un graduale dissolvimento dello strato di nubi basse a partire da est, con residui fenomeni a carattere di nevischio a ridosso delle valli del Cuneese.

Mercoledì al primo mattino - fa sapere Arpa Piemonte - sono attese locali gelate su zone di pianura e collina in conseguenza del dissolvimento dello strato di nubi basse. Venerdì la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali causerà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio a partire dal basso Piemonte con associate deboli pioviggini sparse dal tardo pomeriggio sui settori al confine con la Liguria.

Sabato velato sui settori alpini e grigio altrove con deboli piovaschi sparsi sul basso Piemonte e sul settore orientale.

Giovedì 20 febbraio

Nuvolosità: parzialmente o irregolarmente nuvoloso al primo mattino, più soleggiato da metà giornata con velature in transito da nordovest ed addensamenti sulle creste settentrionali. Locali foschie al primo mattino sulle pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in ulteriore aumento fino ai 2500-2600 metri

Venti: deboli o localmente moderati, da nord-nordovest sulle Alpi, da nordest sull'Appennino e sui settori collinari sudorientali; calmi altrove.

Venerdì 21 febbraio

Nuvolosità: prevalentemente soleggiato nella prima parte della giornata, con velature in transito sui settori alpini nordoccidentali e locali foschie sulle pianure, in dissolvimento. Nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio a partire dai settori di confine con la Liguria, fino ad avere cielo prevalentemente nuvoloso a fine giornata sull'Appennino e su zone di pianura e collina centro-orientali.

Precipitazioni: dalla serata deboli piovaschi al confine con il Savonese.

Zero termico: in calo in serata fino a 1700-1900 metri a nord e 2000-2200 metri a sud.

Venti: deboli da sudovest sulle Alpi, in intensificazione da metà giornata; deboli o moderati meridionali sull'Appennino e sui settori collinari sudorientali. Calmi o deboli variabili altrove.

Sabato 22 febbraio

Nuvolosità: velature a tratti spesse in transito sui settori alpini con nuvolosità in aumento dalla tarda serata nelle vallate del Torinese e del Cuneese; nuvoloso o molto nuvoloso altrove.

Precipitazioni: deboli sparse sull'Appennino e sui settori orientali.

Zero termico: in aumento a nord e stazionario a sud sui 2000-2200 metri.

Venti: moderati in montagna, sudoccidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino; deboli variabili altrove.