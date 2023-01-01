Savigliano, rara malattia genetica per il piccolo Riccardo: già raccolti oltre 44mila euro

CUNEO CRONACA - Una solidarietà travolgente. Sono quasi mille le donazioni che in pochi giorni ha ricevuto la famiglia di Riccardo, un neonato di Savigliano ricoverato al Gaslini per una rara malattia genetica. In una settimana sono stati raccolti infatti 44mila euro. (Clicca QUI per donare)

I genitori, Salvatore ed Elisa, hanno lanciato un appello su GoFundMe per la riabilitazione, gli ausili medici per il futuro del bambino e le spese di viaggio e permanenza a Genova. Inoltre i fondi verranno destinati anche alla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Cuneo e al Centro Neonati a Rischio del Gaslini di Genova.

La variante della sindrome del piccolo è unica al mondo, per cui non esistono attualmente cure. “Questa condizione - spiegano i genitori - influisce sul funzionamento dei canali del potassio nel cervello, provocando crisi epilettiche complesse farmacoresistenti e un ritardo nello sviluppo motorio e cognitivo grave”.

“Questa malattia - continuano - richiede un intervento massiccio e tempestivo per dare a nostro figlio la possibilità di migliorare la qualità della sua vita, avviando un percorso riabilitativo nel lungo termine per dargli tutte le competenze motorie e sensoriali per provare a fare quello che per altri bambini è normale”.