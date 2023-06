SAVIGLIANO/ Piazza Santarosa gremita per il "Sunset Urban Festival", una festa dopo il tramonto

CUNEO CRONACA - Buona la prima per il debutto del “Sunset Urban Festival”, che è andato in scena nel centro storico di Savigliano dall'ora del tramonto in poi. Sono state tante le persone che hanno affollato le tre urban area: piazza del Popolo, addobbata in giallo, via Alfieri, tinta di blu, e piazza Santarosa, vestita di rosa. Nelle aree tematiche è stata proposta musica dal vivo, dj-set e soprattutto la possibilità di fare aperitivi, grazie alla partecipazione di 12 attività saviglianesi aderenti.

Soddisfatta della riuscita la Fondazione Ente Manifestazioni, organizzatrice della kermesse in collaborazione con il Comune di Savigliano e l'Ascom. «Un grande lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti – commenta il presidente della Fondazione Andrea Coletti –. L'immagine di una gremita piazza Santarosa dall'alto, scattata nel corso della serata, ci mostra una Savigliano capace di coniugare la voglia di divertimento con la volontà di far lavorare insieme gli esercizi del centro, per un ritorno sia in termini economici che di vitalità cittadina».

«Il successo del debutto – gli fa eco l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – ci dà una certa speranza che il “Sunset Festival” possa diventare un appuntamento fisso per le prossime estati saviglianesi. Anche grazie a questa manifestazione, i giovani (e non solo) di Savigliano possono restare nella propria città per trascorrere una serata di svago».

Dopo la prima serata, il Sunset Urban Festival è pronto a tornare per altri due appuntamenti: sabato 17 e sabato 24 giugno, sempre dalle 18.30 in poi.

(Foto: Alberto Gandolfo)