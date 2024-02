SAVIGLIANO/ "Ogni giorno...8 marzo!": un mese di incontri, spettacoli e sport per le donne

CUNEO CRONACA - "Ogni giorno...8 marzo!". Con questo slogan Savigliano torna a celebrare la Giornata Internazionale della Donna. E lo fa non solo in prossimità della ricorrenza, l'8 di marzo, ma con un ricco calendario di appuntamenti lungo tutto l'arco del mese. A mettere in piedi il cartellone di “Marzo Donna 2024”, la Consulta Pari Opportunità.

Si comincia domenica 3 marzo, quando per le vie della città si correrà la "Just The Woman I Am on the road": camminata non competitiva aperta a tutti, finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Partenza alle 10 da parco Graneris. Per informazioni: www.comune.savigliano.cn.it.

Venerdì 8 marzo – dalle 9.30 alle 19 – presso la Ludoteca comunale-Centro famiglie di via Mutuo Soccorso arriva “Profumo di spezie”, spazio libero e gratuito di incontro e confronto per tutte le donne, attraverso il linguaggio comune della cucina. Ci sarà laboratorio di cucina, pranzo condiviso, giochi, musica e balli. Per info e prenotazioni: 320.9025486.

Il giorno successivo, sabato 9 marzo, in piazza Santarosa andrà in scena “La violenza sulle donne è pane quotidiano”. Dalle 9 alle 13, si terrà la distribuzione di sacchetti di pane offerto da alcuni panettieri saviglianesi, a cura dell'Associazione “Mai+Sole”.

Domenica 10 marzo, spazio alla musica. Alle 17, presso la Crosà Neira, si terrà il concerto “Teresa e Maria Milanollo e Teresa Tua, grandi violiniste dell’Ottocento”. Un omaggio per riscoprire il ruolo femminile di tre grandi donne del mondo musicale violinistico. Ingresso libero.

Mercoledì 13 – alle 21, presso la sala S. Agostino – presentazione del libro “Qui puoi sentirti capit*”, di George allias Giorgio Giuliani. Si tratta del «diario che ti aiuta a leggerti dentro e a uscire dalle relazioni tossiche». Dialogano con l’autore Valeria Nigro, direttrice della biblioteca “L. Bàccolo” e Marco Caglieri, educatore. A cura della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano. Ingresso libero.

Nel weekend del 16 e del 17 marzo, tutti al teatro Milanollo. Il Sabato , alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Signorina, lei è un maschio o una femmina?”. Un monologo comico al femminile per accompagnare il pubblico ad un ragionare più profondo rispetto alle questioni di genere. Ingresso libero, con assegnazione posti. Prenotazione obbligatoria al 338.2341675 (anche tramite whatsapp).

La domenica, alle 15.30 e alle 17.30, sempre al Milanollo, nell'ambito della rassegna “Domeniche a Teatro” verrà portato sul palco “Alice in Wwwonderland”, liberamente ispirato ad “Alice nel paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll. A cura di Piemonte dal Vivo e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Ingresso unico 6 euro - Info e prevendita: Ufficio Cultura 0172.710235 – cultura@comune.savigliano.cn.it.

Si prosegue mercoledì 20 marzo: alle 17, presso la Sala S.Agostino, si terrà la presentazione del libro “Dalla parte delle donne – Storie di consultori torinesi”. In collaborazione con la biblioteca civica. Ingresso libero. Venerdì 22 marzo, alle 21, al Milanollo, arriva “Seniloquio”, spettacolo di teatro al femminile - scritto e diretto da Virginia Risso Ingresso: platea e palchi 20 euro, galleria e loggione 15 euro. Info e prenotazioni: 340.2641026 – teatroalfemminile@gmail.com.

L'ultimo appuntamento del cartellone sarà sabato 23 marzo, alle 21, a palazzo Taffini. Si terrà il concerto “Le Donne di Puccini”, che verranno raccontate attraverso le più belle e celebri arie d’opera trascritte per pianoforte a quattro mani. Con Aurelio Pollice e Paolo Pollice (pianoforte). A cura dell'Associazione “Amici della Musica”. Ingresso a pagamento.

Ma non è tutto. A Corollario del cartellone, dal 2 al 31 marzo sarà visitabile presso il museo civico la mostra “Le musiciste”, a cura dell'Associazione “Toponomastica Femminile”, in collaborazione con Museo Civico “A.Olmo”. Sarà visitabile, ad ingresso libero, il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. L'esposizione sarà inaugurata alle 17 di sabato 2 marzo, con interventi musicali del Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio”.

Anche il mondo dello sport saviglianese scenderà in campo per il mondo femminile. L'Asd Kalipé ogni giovedì di marzo (alle 18) proporrà un momento per le donne che vogliono avvicinarsi alla corsa, presso lo stadio “O.Morino”.

La società cestistica dei Gators offrirà il primo mese di prova gratis per le ragazze sino a 13 anni. L'Asd Volley Savigliano proporrà l'ingresso a 5 euro alle donne per il campionato maschile di A3, sabato 9 marzo, ore 20.30, al palazzetto di Cavallermaggiore. Omaggio simbolico da parte dell'Asd Volley Ball Club nella gara del campionato femminile di B2, in programma sabato 9 marzo, alle 20.30, al palazzetto dello sport di Savigliano.

Infine, la Saviglianese FBC 1919 darà un omaggio floreale presso lo Stadio “O.Morino”, nel corso della gara della Prima squadra, domenica 10 marzo. Per tutto il mese di marzo, poi, la torre civica di piazza Santarosa sarà illuminata di rosa, a testimoniare la vicinanza di Savigliano ai diritti delle donne.