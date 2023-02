SAVIGLIANO/ Nell'Atelier del Profumiere del Múses si risvegliano i ricordi dell'amore

CUNEO CRONACA - Múses-Accademia Europea delle Essenze a Savigliano (Cuneo) festeggia febbraio con atelier romantici e laboratori giocosi e golosi. Si passerà, infatti, dal festeggiare la Giornata dei ricordi a San Valentino, fino a celebrare i profumatissimi fiori invernali, come la camelia e la calendula, senza perdere l’occasione di scoprire le Essenze delle Muse, i nuovissimi ed esclusivi eau de parfum creati da Múses, per rievocare le peculiarità delle leggendarie figlie di Apollo e della Dea della memoria, che, nei miti greci, proteggevano le arti. E poi, in occasione del Carnevale, Múses proporrà una specialissima domenica dedicata ai bambini e alle maschere tradizionali del Piemonte.

GLI ATELIER TEMATICI di FEBBRAIO

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Atelier Essenza del ricordo - ore 15.30

L’olfatto è il senso che più di ogni altro riesce a far riaffiorare ricordi dal lago della memoria. In occasione della Giornata mondiale del ricordo, e grazie all’Organo del Profumiere, potremo compiere un viaggio meraviglioso tra le essenze, farci avvolgere da fragranze dolci, calde e gourmand, farci accarezzare dalla nota marina o solleticare dalle essenze fresche e pungenti degli agrumi, tornando, in un istante, indietro nel tempo, per riscoprire con vividissima nitidezza luoghi ed esperienze dimenticate.

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Weekend FAMIGLIE con biglietto speciale nucleo famigliare €8 per persona (il bimbo ha incluso il laboratorio)

MÚSES KIDS presenta Messer Gianduja-Ore 16.00

Invitiamo i bambini a presentarsi in maschera al Múses per festeggiare assieme il momento più burlone e divertente dell'anno!

Durante il laboratorio conosceremo le maschere più famose e scopriremo i segreti di uno dei dolci più amati di sempre...il gianduiotto! Riveleremo storia e profumi di questo antico e golosissimo dolce sabaudo...Ovviamente, souvenir profumati e diploma da "Messer Gianduja" per tutti!

DOMENICA 19 FEBBRAIO

San Valentino perfume experience-Ore 15.30

Venite al MÚSES con la persona che amate per vivere insieme una magica esperienza sensoriale.

L’antica dimora nobiliare di Palazzo Taffini ospita un’esperienza multisensoriale unica, che racconta la storia dell’arte profumiera. Immergetevi nell’essenza magica del MÚSES e scoprite i segreti di un modo di vivere legato al piacere dei sensi. A seguire, nell'Aula Sensoriale scoprite l’essenza del vostro amore e della vostra passione, creando una fragranza esclusiva: un profumo da 50 ml, il perfetto ricordo odoroso di una giornata speciale. Costo 35€ o 52€ con treno A/R Torino-Savigliano.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Il fascino dei fiori invernali -Ore 15.30

Nell’ultima domenica di febbraio andremo alla scoperta dei profumi soavi dei fiori invernali. Quando le giornate si sono ormai allungate e le temperature si fanno più miti, ecco sbocciare la Camelia sasanqua, una pianta rustica di origine giapponese, dai fiori sontuosi per la moltitudine di petali di un rosa gentile. Mandorlo, caprifoglio, gelsomino d’inverno, mimosa e narciso sono solo i più noti tra i fiori invernali che potremo scoprire durante questo Atelier del profumiere.

Biglietto euro 15: posti limitati, per info e prevendita:

3357325498 sms o Whatsapp

0172427052 Ufficio Turistico di Cherasco

ufficiostampacn@gmail.com