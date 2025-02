SAVIGLIANO/ Il 2 marzo torna il Carnevale con Sarasët, Sarasëtta e tante sorprese

CUNEO CRONACA - Sarasët, Sarasëtta e tutto il Gruppo maschere di Savigliano sono pronti a far nuovamente divertire bimbi e non solo. Domenica 2 marzo torna in piazza del Popolo il Carnevale saviglianese, storico appuntamento cittadino organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso, con il patrocinio del Comune.

La tradizionale festa in maschera sarà come sempre dedicata al vasto pubblico delle famiglie, e anche per l'edizione 2025 vedrà al centro giochi, animazioni e musica. Dalle 15, oltre alle maschere saviglianesi, capitanate da Sarasët e Sarasëtta, salirà sul palco Andrea Caponnetto, che con Anisa Dj intratterrà i presenti.

Sarà presente lo stand trucca-bimbi e palloncini, con la Croce Rossa saviglianese, e ovviamente sarà servita l'immancabile merenda per tutti (con frittelle di mele, pane e nutella e cioccolata calda) a cura della proloco Savigliano, della proloco Levaldigi, e delle Penne Nere di Savigliano e Levaldigi. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà sotto l'Ala polifunzionale.