SAVIGLIANO/ Con "Fucos Odv" la Consulta Giovani rinasce con un ronzio di idee in testa

CUNEO CRONACA - Con la laboriosità tipica delle api, in un costante «ronzio di idee». È nata a Savigliano una nuova associazione: “Fucos Odv”, sodalizio sorto sulla base dell'esperienza maturata dalla Consulta Giovani saviglianese negli ultimi anni.

Presentata nei locali della Torre Civica, “Fucos” ha un direttivo di 7 membri. Il presidente è Francesco Filomena, vicepresidente Francesca Gallo. Scopo dell'associazione è impegnarsi nell'ideazione, progettazione e realizzazione di eventi ludico-culturali, ampliando l'offerta di attività – soprattutto per il pubblico più giovane – e contribuendo alla valorizzazione del territorio. In altre parole, l'obiettivo è offrire forme spontanee ed organizzate di aggregazione, quale strumento di benessere anche in ottica educativa.

«A contraddistinguerci – spiegano Francesco Filomena e Francesca Gallo – sono la laboriosità delle api, l'amore per la comunità e la volontà di metterci in gioco. In molti ci conoscono come i ragazzi della Consulta Giovani. Abbiamo deciso di formalizzarci in un'associazione, ma i nostri desideri e le nostre ambizioni rimangono immutati. Questo passo è il naturale sviluppo di un gruppo che dopo anni di lavoro ha deciso di darsi una vera identità. La Consulta, aspetto importante, non smette di esistere: Fucos sarà il suo “braccio operativo”.».

«Il fuco – aggiungono – è il maschio dell'ape, animale che descrive bene la cura e l'impegno verso la comunità a cui apparteniamo. Ma fucos è anche l'anagramma di focus: il rimando è alla concentrazione ed alla dedizione, che ci auguriamo di trasmettere». Appena nata, l'associazione è già operativa. Diversi sono già gli appuntamenti in programma. Si debutta il secondo weekend di maggio. Giovedì 9 è in programma una serata di giochi in scatola, venerdì 10 una serata karaoke e sabato 11 arriverà una mattinata di yoga e, a seguire, Swap party e aperitivo musicale.

Si prosegue il 23 maggio con un talk di orientamento al voto per le elezioni europee. Altro impegno all'orizzonte è il coinvolgimento in “Atipico Festival”: il 6, 7 e 8 giugno.