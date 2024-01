Sanrito annuncia la sua giuria in una serata in musica a Cuneo con Tom Newton Quintet

CUNEO CRONACA - Venerdì 26 gennaio alle 21 presso Open Baladin Cuneo Sanrito Festival annuncerà i nove componenti della giuria selezionata per la nona edizione. Ospite della serata sarà Tom Newton Quintet con Ben Newton, Alessandro Osella, Francesco Cornaglia e Francesca Pittatore, nella prima data cuneese con "Me & Mrs Music".Considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova generazione, Tom Newton è in preda ad un'irrefrenabile esigenza di ricerca, come autore e come musicista. Il reggae, il blues, il soul, il folk, il funk, la musica elettronica, il rap; fondatore dell'Orchestra di Sanrito, nella quale presenzia fin dalla prima edizione del 2015. (Per prenotazione cena: 0171 489199)

Ideato nel dicembre 2014 sulla falsariga dello storico festival della canzone italiana di Sanremo, Sanrito si propone fin dalla prima edizione del 2015 come un “Rito” da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il venerdì e il sabato, rigorosamente in contemporanea.

Il suo obiettivo? Dare spazio alla musica d’autore contemporanea, creando un evento capace di dialogare tra i generi e favorire l’espressione artistica con leggerezza e senza vincoli. L’apprezzamento del pubblico, la qualità dei brani e degli arrangiamenti, il passaparola hanno fatto sì che dall’esordio le potenzialità di crescita dell’evento aumentassero di anno in anno, fino ad avere la necessità di essere “trasferito”, nel 2019, dal piccolo club della frazione di Margarita, L’Isola Condorito, luogo in cui è nato e si è sviluppato, alla città di Cuneo, presso l’Auditorium Foro Boario, dove ha trovato una più ampia possibilità di espressione e visibilità.

L’edizione del 2023 ha visto coinvolte 60 persone nell'organizzazione tra lavoratori e volontari, un susseguirsi di 40 concorrenti e ospiti da tutta Italia sul palco cuneese, 5 giorni di residenza artistica, 8 ore di spettacolo e contenuti, oltre 6 mesi di lavoro, 20 realtà associative e commerciali coinvolte come partner e sponsor, 500 spettatori in presenza da tutta Italia con soggiorno in città e 2000 spettatori in diretta streaming dall’Italia e dall’estero.

Sanrito Festival è promosso da Noau officina culturale in collaborazione con WSF Collective con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno del Comitato Centro Storico. Si ringraziano: Open Baladin Cuneo | ATS Service | Osteria Senza Fretta | Fuoritempo Strumenti Musicali | Al Cappello Alpino | Hotel Palazzo Lovera | Rima Maia studio | Banco Azzoaglio | Gioielli Tassone| Scuola APM | Nuovo Cuneo | Magazzino sul Po | Sberdia live | 12100 Beers'hop | Nelr.it - Non è la Radio | Palcoscenico | Pizzeria Centro | Emmaus Cuneo | Marta Castigliano Make-up Artist | Zoé in Città | Ratatoj | Dinamica Contest | Dalwhinnie irish pub| Le mie strade di Cuneo

I biglietti per il Festival che si terrà il 9 e 10 febbraio all’Auditorium Foro Boario di Cuneo sono acquistabili sul sito ticket.it. QUI per la singola serata. QUI per l'abbonamento.