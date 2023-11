SANFRONT/ Un pomeriggio di gioco e incontro per anziani con "Abc per invecchiare bene"

CUNEO CRONACA - Giovedì 9 novembre all’ex cinema di Sanfront (piazza Statuto 27) si tiene il primo appuntamento con le attività del progetto “A.B.C PER INVECCHIARE BENE - Apprendimento Benessere Comunità” elaborato dal Consorzio Monviso Solidale per sviluppare azioni di sostegno agli anziani fragili delle valli Varaita e Po. Tra le ore 14.30 e le ore 16.30 tutte le persone con più di 65 anni di età residenti in valle Po sono invitate a partecipare ad Animiamoci in valle, due ore di attività che spaziano dal gioco al dialogo e sono tenute da un’équipe collaudata di educatori professionali e operatori socio sanitari, attiva da tempo sul territorio. La finalità è quella di innescare un meccanismo positivo di socialità, attraverso la proposta di giochi e animazioni di gruppo che diventano l’occasione per conoscersi, per incontrarsi e per creare o rinsaldare amicizie che possano poi essere coltivate anche al di là dei momenti previsti dal progetto.

Il progetto, che si articola in molte azioni che si svilupperanno fino all’autunno 2024 inoltrato, vede collaborare il Consorzio Monviso Solidale, che ne è il capofila, con le Unioni Montane Varaita e Comuni del Monviso, l’Università Popolare della Valle Po, la Croce Rossa di Melle e la Proloco di Paesana. Con “A.B.C PER INVECCHIARE BENE - Apprendimento Benessere Comunità” si ripropone un modello di approccio alla cura che integra i bisogni sanitari e quelli sociali e aggregativi già sperimentato nelle precedenti esperienze dei progetti #com.viso e IncL, realizzate grazie al programma Interreg Alcotra: si mette al centro il concetto di animazione di comunità, creando occasioni di incontro e di scambio intergenerazionale e nel contempo costruendo e sperimentando una rete assistenziale di prossimità per la gestione sul territorio delle problematiche socio sanitarie di primo livello, avendo il supporto di una rete di servizi e con il lavoro di operatori multidisciplinari. Il progetto è reso possibile da un finanziamento della Regione Piemonte, con un cofinanziamento dei partner.