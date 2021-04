SALUZZO/ Studentesse del liceo Bodoni alla fase nazionale delle Olimpiadi di Lettere Classiche

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Liceo Bodoni di Saluzzo e pubblichiamo: "Aida Dimarcoberardino ed io, Martina Bruno, entrambe frequentanti il quarto anno del Liceo Classico G.B. Bodoni di Saluzzo, abbiamo partecipato alla Fase Regionale delle Olimpiadi di Lettere Classiche.

Questa competizione, che è avvenuta a distanza con una durata di 4 ore, consisteva nella realizzazione di un saggio breve, partendo da una delle due tracce date: una trattava la figura di Cesare in modo approfondito, con brani tratti dalle opere di Sallustio, Svetonio, Plutarco e Dante; l’altra, invece, era inerente al concetto di ricchezza scovando fra le parole del lirico greco Teognide, Aristotele (dalla Politica), Epicuro, Ovidio e del sociologo tedesco del Primo Novecento Weber. Sia io sia la mia compagna abbiamo scelto la seconda.

È stata una prova molto complessa che ci richiedeva la scrittura di un testo argomentativo analizzando in modo preciso vari aspetti, come la grammatica, la filosofia o il messaggio di ogni autore, leggendo il testo latino o greco e la sua traduzione italiana a fronte. Oltre a questa parte più scolastica, in cui dovevamo collocare storicamente questi noti protagonisti della cultura greca e latina, alla fine bisognava attualizzare tale concetto di ricchezza nell’arte o nella cinematografia. Io ho pensato di parlare di questo argomento anche per quanto riguarda la società odierna, penalizzata anche nell’ambito economico da questa pandemia.

Durante le prime settimane di Aprile, sono state pubblicate le classifiche ed entrambe abbiamo visto il nostro nome fra i primi dieci studenti della regione Piemonte (appartenenti al quarto o al quinto anno) che potranno partecipare alla Fase Nazionale il 5 Maggio. Normalmente tale competizione avviene in presenza a Roma, tuttavia quest’anno, a causa del COVID, quest’esperienza sarà effettuata a distanza.

Essa consisterà nuovamente in un saggio breve e saremo 128 candidati, appartenenti ai diversi Licei Classici di tutta Italia.

Quando abbiamo saputo la notizia, la felicità è stata tanta e, allo stesso tempo, speriamo di metterci in gioco al meglio per quest’ultima, difficile e importante fase!

Un ringraziamento speciale va al professor Boschivecchi, nostro docente di Latino e Greco, grazie al quale possiamo vivere quest’esperienza".

Martina Bruno

II Classico

Liceo Bodoni - Saluzzo