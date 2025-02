SALUZZO/ Sostegno alle famiglie: al via i Gruppi di parola per genitori separati e figli

CUNEO CRONACA - Gruppi di parola per genitori separati e per i loro figli: al Centro Famiglie di Saluzzo un ciclo di incontri dedicato al tema e agli approcci più idonei ad affrontarlo. Si avvicinano le date degli appuntamenti dedicati ai nuclei familiari in cui i genitori stanno vivendo, o hanno da poco vissuto, la difficile fase della separazione. Organizzati dal Consorzio Monviso Solidale per mezzo dell'Area Famiglie e Minori, i momenti di incontro previsti per il mese di marzosono di due tipi, rispettivamente dedicati ai giovani e agli adulti.

Nel primo caso si tratta dei Gruppi di parola per figli di genitori separati, ossia percorsi finalizzati a sostenere la comunicazione e la relazione tra genitori e figli sui temi che riguardano la separazione. Nei momenti di incontro, gli iscritti (bambini e bambine d'età 6-10 anni e 11-14 anni) «potranno esprimere i propri sentimenti, i dubbi e le paure attraverso diverse tecniche espressive (come per esempio il gioco, il disegno, la scrittura o la drammatizzazione). Lo scopo è di permettere ai giovani partecipanti di alleggerire il carico emotivo accumulato, limitando al contempo i timori legati alla sensazione di abbandono, i sensi di colpa che molto spesso insorgono, la confusione e l'isolamento: in tal modo sarà possibile ristabilire le condizioni per stare meglio e per conservare buone relazioni con entrambi i genitori e superare così la conflittualità».

Gli incontri saranno in tutto 4, uno a settimana e per la durata di due ore ciascuno. Le date al momento ipotizzate (ma che saranno meglio definite in base al numero di iscrizioni pervenute) sono quelle di mercoledì 5, 12,19 e 26 marzo dalle 17 alle 19 presso il Centro Famiglie di Saluzzo, in piazza Montebello, 1 (il Quartiere). Durante il quarto e ultimo incontro è prevista la presenza dei genitori al fianco dei giovani che hanno frequentato il gruppo. L'iscrizione è libera e gratuita ma è necessario che entrambi i genitori sottoscrivano il modulo di adesione reperibile presso il Centro Famiglie e le sedi del CMS di Saluzzo, Fossano e Savigliano. La formalizzazione dell'iscrizione sarà inoltre completata da un colloquio informativo organizzato dalle operatrici con i genitori dei bambini e bambine e ragazzi e ragazze che intendono partecipare.

Nel secondo caso, invece, gli appuntamenti – dal titolo Gruppi di confronto per genitori separati – sono rivolti agli adulti che hanno i figli e le figlie iscritti ai Gruppi di parola sopra menzionati. In questo caso, «il percorso si propone di mettere al centro la necessità di mantenere e accrescere la comunicazione tra i genitori e i figli sul tema della separazione e su ciò che questo comporta. La finalità di questi incontri è, ancora una volta, alleggerire il carico emotivo generato dalla situazione, farsi sostenere nella propria responsabilità educativa, far emergere le preoccupazioni e le difficoltà, essere aiutati ad ascoltare e a comprendere le esigenze provenienti dai propri figli e trovare insieme alle operatrici possibili risposte alle molte domande che affioreranno; gli incontri si concentreranno soprattutto su temi come la bigenitorialità, il superamento del conflitto genitoriale, l'ascolto delle domande, la gestione dei silenzi e le modalità più adeguate e utili a spiegare i cambiamenti di vita sopravvenuti».

Anche in questo secondo caso, le date ipotizzate per gli incontri sono mercoledì 5,12,19 e 26 marzo dalle 17 alle 19 (eccetto il 26 marzo, quando l'incontro si terrà dalle 18 alle 19) sempre presso il Centro Famiglie di Saluzzo. Le operatrici incaricate di condurre i due gruppi sono Bianca Ferrero,Luisa Testa, Donatella Olocco e Loredana Zoppegno. Ad affiancarle ci sarà la dottoressa Filomena Marangi (mediatrice famigliare SIMEF e conduttrice di gruppi di parola). Anche per iscriversi a questa iniziativa è necessario compilare l'apposito modulo di adesione. Per concordare un colloquio informativo con chi condurrà i gruppi, telefonare ai numeri 334 1016334 | 0172 710835 | 0172 710822.