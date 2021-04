SALUZZO/ Si allestisce il nuovo hub per le vaccinazioni al Foro boario di via Don Soleri

CUNEO CRONACA - #Saluzzosivaccina. Il Comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo, e l’Asl Cn1 stanno lavorando alacremente per l’allestimento dell’hub vaccinale nel Foro boario di via Don Soleri.

Si tratta di un’opportunità per velocizzare la campagna di immunizzazione contro il Covid e decongestionare il centro vaccinazioni all’Ospedale civile. Sono già numerosi enti ed aziende che hanno contribuito a sostenere l’iniziativa. Qualora ci fossero altre realtà interessate possono farlo entro le 12 di martedì 6 aprile, compilando l’apposito modulo che si può scaricare sul sito del Comune di Saluzzo. Le coordinate bancarie per il versamento sono:

COMUNE DI SALUZZO – VIA MACCALE’ N. 9 – 12037 SALUZZO (CN) P.Iva 00244360046;

Codice fiscale 00244360046;

Tesoreria Comunale: Banca Intesa San Paolo;

Iban: IT47 S030 6946 7711 0000 0046 069. Causale: Contributo hub vaccinale Saluzzo. (Tamponi al Foro boario di via Don Soleri. Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Saluzzo)