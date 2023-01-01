Saluzzo si prepara alla 100 Miglia del Monviso: venerdì corsa notturna, poi il grande trail

CUNEO CRONACA - La grande famiglia della 100 Miglia del Monviso è pronta a ripartire. Dopo il grande pasto sociale di settembre, con oltre 100 volontari riuniti insieme allo staff della Fondazione Amleto Bertoni e agli enti organizzatori, tutto è pronto per una nuova edizione dell’ultra trail che, in estate, illumina le Valli Po-Bronda e Varaita e la città di Saluzzo.

La sesta edizione della 100 Miglia del Monviso conferma lo spirito che ha accompagnato la manifestazione fin dalla nascita: prendersi cura di chi corre e dei luoghi attraversati, proponendo tracciati capaci di incontrare atleti italiani e internazionali, tra percorsi corribili, tratti tecnici e paesaggi di grande suggestione.

La 100 Miglia Monviso è sostenuta da partner tecnici del mondo della corsa e dell’outdoor che credono nell’esperienza sportiva e nella scommessa di un territorio, le Terres Monviso: Mico, Ferrino/Silva, Topo Athletic, Dynasprint Farmacia Santa Maria e Vibram, legato alla grande avventura del Vibram Terres Monviso Running Park. Tra le podistiche arriva anche una novità: Cavour, con il suo Cai, che sostiene da anni il lavoro sui sentieri dell’Alpetto.

La manifestazione si svolge in Piemonte, in uno dei paesaggi meno antropizzati dell’arco alpino, immersa in un patrimonio naturalistico unico. Il percorso attraversa in parte il Parco del Monviso, che gestisce insieme al Parco Naturale Regionale del Queyras la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso, riconosciuta dall’Unesco.

Un intero territorio si incontra e si racconta attraverso i suoi abitanti, la cultura, la musica, i monumenti da scoprire e la ricchezza enogastronomica. Saranno tanti gli eventi collaterali che accompagneranno questa edizione, a partire da “Aspettando la 100MM”, pensato per cucire il territorio in attesa della grande gara.

Quest’anno, in occasione dei 50 anni della Podistica Sanfront, è previsto anche uno “special”: “Quat saut per i bric ed Sanfront”, una salita da percorrere tutta d’un fiato.

La 100 Miglia del Monviso coinvolge 2 vallate, 18 Comuni, oltre 500 volontari, 30 associazioni e migliaia di spettatori. Promotori sono il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita; Regione Piemonte e ATL del Cuneese patrocinano l’iniziativa, mentre la Fondazione Amleto Bertoni è ente organizzatore, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto, Atletica Sanfront e Atletica Cavour.

La gara regina sarà la M160K: 160 chilometri e 9000 metri di dislivello positivo tra Valle Po-Bronda e Valle Varaita, con partenza e arrivo a Saluzzo. Alle 21 di venerdì sera il centro cittadino si accenderà per accompagnare l’inizio dell’avventura di centinaia di ultra-runner.

Il percorso si svilupperà inizialmente sulle colline della Valle Bronda, per poi raggiungere il Colle di Gilba, il rifugio Bertorello, Pian Munè, Oncino, Ostana e la prima importante base vita di Crissolo. Da qui inizierà l’alta montagna, con 40 chilometri al cospetto del Monviso, passando per i rifugi Quintino Sella e Vallanta, il Passo della Losetta, Chianale, Pontechianale, Casteldelfino e Sampeyre, prima del rientro verso Saluzzo.

Torna anche la M50K, con un nuovo percorso: 50 chilometri e circa 3000 metri di dislivello, a cavallo tra bassa Valle Varaita, alta valle e collina. La partenza sarà da Melle, con salita lungo il Valle Varaita Trekking, passaggio verso Meira Paola e aggancio al tracciato della 100, prima della discesa verso Saluzzo. Saranno disponibili due navette da 8 posti con partenza dal Village di piazza Cavour alle 11.45 e alle 12.45.

Cambia partenza anche la M20K, che prenderà il via da Verzuolo, sede della Podistica Valle Varaita. Il percorso prevede 20 chilometri e circa 1000 metri di dislivello fino a Saluzzo, passando per i sentieri di Piasco, San Bernardo del Vecchio e Santa Cristina. Saranno messe a disposizione due navette da 30 posti con partenza dal Village di piazza Cavour alle 7.30 e alle 8.15.

Il trittico del Monviso si chiuderà domenica 30 agosto a Crissolo con il Monviso Trail. Il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso sarà base di partenza per una 26 chilometri lungo i sentieri del “Giro di Viso”, attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Il percorso prevede 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra.

Tra gli appuntamenti collaterali ci sarà anche “ALIalla100MM”, con Alice Minetti, classe 1990, atleta della Boves Run e allenatore nazionale Fidal specializzato di terzo livello. Fondatrice della community “Ali ai piedi”, nata per avvicinare sempre più persone alla corsa in montagna, sarà protagonista di una corsa non competitiva sulle orme dei runner partiti per la 160K.

L’appuntamento è per venerdì 17 luglio, alle 21.15 circa, con partenza dal Village 100MM. L’allenamento collettivo sarà aperto a tutti, a ritmo controllato, sulla prima parte del percorso dell’iconica 100 Miglia: da Saluzzo a Castellar, per 8,7 chilometri e 220 metri di dislivello positivo.

Sarà un modo per offrire a tutti i runner la possibilità di vivere l’esperienza di una corsa notturna con la torcia frontale, nel contesto di una gara che vuole essere prima di tutto un’esperienza da condividere. L’attività sarà guidata da allenatori e istruttori Fidal e Fisky coordinati da Alice Minetti, che accompagneranno il gruppo mantenendolo compatto e prevedendo momenti di pausa.

Il ritorno sarà in autonomia, lungo lo stesso percorso a ritroso oppure attraverso il sentiero Running Park e la ciclabile. L’iscrizione costa 10 euro e comprende pacco gara con gadget di territorio e buono Birra Terres Monviso da consumare al ristoro di Castellar. Le iscrizioni si raccolgono all’indirizzo segreteria@fondazionebertoni.it.

Sabato 18 luglio, alle 17.30, al Village 100 Miglia Monviso in piazza Cavour, è in programma “Aspettando il primo”, con il talk di Luca Dalmasso insieme ad Aliaipiedi.

“Aspettando la 100MM” accompagnerà così la nuova edizione con un percorso di avvicinamento pensato per portare l’ultra trail tra le case di chi vive le vallate, tra cinema, libri, musica e incontri.

Dopo la positiva esperienza del 2025 tornerà anche il Village, che venerdì e sabato sera offrirà uno spazio dedicato, musica e momenti di confronto.

Per il terzo anno la 100 Miglia Monviso rinnova inoltre il sodalizio con Find The Cure Italia Odv, confermando la partecipazione delle sue quattro gare al Cortocircuito Solidale di “I Run For Find The Cure”, progetto che unisce competizioni caratterizzate da un forte spirito di solidarietà per sostenere iniziative umanitarie.

Resta centrale anche l’attenzione all’ambiente: per il quarto anno la 100 Miglia Monviso partecipa al Campionato Mondiale di Plogging, disciplina che unisce corsa e raccolta dei rifiuti, invitando tutti a fare la propria parte con scarpe da corsa, sacchetto e guanti.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.100migliamonviso.eu.