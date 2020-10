Saluzzo: sì al mercatino dell'antiquariato e dell'usato nel rispetto delle misure anti Covid

CUNEO CRONACA - Una passeggiata tra le vie di uno dei piccoli borghi più belli d'Italia. La poesia di un incontro, la sorpresa di un oggetto antico, l'importanza del recupero che dona nuova vita a un mobile, un libro, un disco. "MercAntico", uno degli eventi che più caratterizzano l'autunno e la primavera saluzzesi, ritorna a casa, nella sua location storica, tra le piazze e le strade del centro. Bruscamente interrotto dall'emergenza sanitaria, il mercatino dell'antiquariato minore e dell'usato è una finestra di normalità in un'annata particolare, fatta di nuovi modi di intendere il quotidiano, in continua evoluzione.

Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle due domeniche dell'11 ottobre e dell'8 novembre, dalle 7 alle 18,30, lungo le vie del centro storico. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le strade di Saluzzo per gli appassionati del vintage e del collezionismo.



Anche MercAntico sarà "a regola d'arte". Saranno osservate tutte le misure di controllo e distanziamento sociale che sono valse al Comune di Saluzzo il riconoscimento dell'Università di Torino “Covidless Approach&Trust”, approccio volto a minimizzare i rischi di contagio da Covid-19. Cartellonistica e indicazioni evidenti volte a ricordare al pubblico la grande attenzione che deve caratterizzare questa fase storica.

“Covidless Approach&Trust” è lo studio che attraverso 7 asset strategici, tra cui la capacità ricettiva sicura, l'intrattenimento, le strutture ospedaliere, la ristorazione, il sistema ricettivo, le infrastrutture per sport e benessere e l’amministrazione smart, ha permesso all’Università di Torino di coinvolgere una serie di realtà (Alba, Bra, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e l’Unione Montana Valle Maira) con l’obiettivo di attestare la fruibilità dei servizi delle città in sicurezza.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, ha visto Saluzzo presentarsi come comunità coesa, solidale ed accogliente, pronta a lavorare per ripartire anche in una stagione così complessa e difficile.

Per info e prenotazioni, rivolgersi a: mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366 744.8813. Orari: mercoledì 9-12 e venerdì 9-12.