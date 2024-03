SALUZZO/ Sabato Assemblea dell'Avis provinciale con la consegna degli "Oscar della generosità"

CUNEO CRONACA - Sabato 23 marzo, a Saluzzo, presso la sala "Il Quartiere" della ex Caserma Musso si terrà la 67esima Assemblea dell’Avis provinciale di Cuneo, un’occasione importante per esaminare il lavoro svolto nell’anno appena passato. Il 2023 è stato un anno positivo che ha visto la raccolta di più di 22mila sacche di emocomponenti, con una crescita importante rispetto al risultato dell’anno precedente. I donatori attivi sono quasi 14mila e nel 2023 sono entrati a far parte dell’Avis più di 1.200 nuovi donatori, fra cui tanti giovani.

Così Flavio Zunino, presidente dell’Avis Provinciale: “Alla luce di questi risultati soddisfacenti, raggiunti grazie all’impegno di tutte le sezioni della provincia e con la leale collaborazione dei SIMT e di Avis INTERAC, dobbiamo impegnarci a far avvicinare sempre più persone alla donazione, specialmente per quanto riguarda il plasma, di cui il sistema sanitario lamenta la carenza, anche per i farmaci salvavita. Come dico sempre non ho la bacchetta magica, ma con spirito di gruppo e abnegazione possiamo guardare con fiducia al domani”.

Nel corso dell’assemblea, durante la quale verranno nominati i delegati all’Assemblea Regionale e a quella Nazionale, saranno anche consegnati gli Oscar della Generosità per l’anno 2023, uno speciale riconoscimento per i meriti nel volontariato avisino.