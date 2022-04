SALUZZO/ "Fedeltà associativa", premiate le imprese di Confartigianato di Zona

CUNEO CRONACA - Il contesto era spettacolare - il castello dei Solaro, un maniero "fortezza" del 1200 - l’appuntamento di quelli prestigiosi, nei quali, tra commozione e confronto, emergono chiari valore artigiano e senso di appartenenza. Il premio Fedeltà Associativa di Confartigianato – zona di Saluzzo si è svolto a Villanova Solaro con una folta partecipazione di autorità e rappresentanti del mondo imprenditoriale cuneese.

Dopo gli interventi introduttivi di Daniela Minetti presidente della zona di Saluzzo di Confartigianato e di Luca Crosetto presidente di Confartigianato Cuneo, e i saluti dei senatori Marco Perosino e Mino Taricco, del consigliere regionale Paolo Demarchi, si è tenuta una tavola rotonda su “Sostenibilità e transizione consapevole”, alla quale hanno partecipato Gianna Gancia parlamentare europea, Domenico Massimino vice presidente nazionale di Confartigianato, Michele Quaglia vice presidente territoriale di Confartigianato Cuneo e Silvio Barbero vice presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Tra i temi trattati, la sostenibilità declinata nei vari ambiti, ambientale, economico e sociale, i nuovi percorsi della transizione energetica alla luce del turbolento contesto mondiale, la sostenibilità creditizia finalizzata al sostegno delle imprese.

A seguire, sono stati consegnati i riconoscimenti a 34 imprese associate a Confartigianato – zona di Saluzzo per i 60, 50, 45, 35 anni di fedeltà associativa. «È un appuntamento importante – ha dichiarato Daniela Minetti, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Saluzzo – che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e la capacità dei nostri artigiani. E’ stato anche un’occasione per confrontarsi su tematiche più che mai attuali, quali la sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Il sistema produttivo del nostro Paese, che si fonda prevalentemente sulle piccole e medie imprese, ha oggi bisogno di un orientamento chiaro su cui indirizzare i propri progetti di sviluppo. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento ha rappresentato anche un piacevole momento di convivialità, dopo le ristrettezze sociali dovute al Covid, e un gesto di riconoscimento all’impegno dei nostri artigiani associati della zona di Saluzzo».

«L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Oggi, in particolare, abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese nel percorso verso una sostenibilità e una transizione consapevole. Vi è infine, il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Hanno ricevuto il premio per la Fedeltà associativa:

60 anni

Vassallo Giovanni Termica Sanitaria srl (Manta - Termoidraulici)

50 anni

Zenone Alfredo e Becchio Marco & C. snc (Costigliole Saluzzo - Autotrasporti)

Geuna Riccardo (Barge - Barbiere)

Autoriparazioni di Rivoira Silvio e Decostanzi Valter srl (Saluzzo - Autoriparatori)

Oltre 45 anni

F.lli Rostagno di Rostagno C. A. & G. snc (Saluzzo - Termoidraulici)

Vincenti Officine srl Projects & Prototypes (Revello - Officina Meccanica)

Vincenti Piergiorgio & C. snc (Revello - Officina Meccanica)

Gruniverpal srl (Piasco - Produzione Gru Semoventi)

La Cartotecnica di Bosco Alessandro & Reinaudo Ennio snc (Saluzzo - Produzione Packaging)

Audisio F.lli snc (Saluzzo - Restauro E Produzione Mobili)

45 anni

Allemano Mirella & C. snc (Saluzzo - Antica Panetteria)

Oltre 35 anni

Tredesini Walter - già Tredesini Carlo (Manta - Impresa Di Pulizie)

35 anni

Vottero Riccardo & C. snc (Bagnolo Piemonte - Lavorazione Marmi In Pietra Di Luserna)

Bolatti Massimo (Torre San Gorgio - Impresa Di Pulizie)

Dossetto Giuseppe Lavorazioni Pietre snc (Sanfront - Estrazione E Lavorazione Pietre)

S.G. Portoni di Sarzotti Chiara & C. sas (Scarnafigi - Automazione Cancelli)

Olivero & Avalle snc di Avalle Bruno & C. (Saluzzo - Impianti Elettrici)

Principiano Valter (Saluzzo - Autotrasporti)

Perrone F.lli di Perrone Paolo & C. snc (Bagnolo Piemonte - Lavorazione Marmi In Pietra Di Luserna)

Cortese Giuseppina (Carde' - Antica Panetteria)

Anghilante Anselmo & C. snc (Costigliole Saluzzo - Officina Meccanica)

Canavese Silvano Impianti srl (Saluzzo - Impianti Di Rscaldamento)

Caseificio Vincenzo Quaglia srl (Scarnafigi - Produzione Formaggi)

Domenino Giuseppe snc (Barge - Lavorazione Porfidi E Pietre)

Morello Valerio (Manta - Costruzioni Edili)

Colomba Luciano & C. snc (Bagnolo Piemonte - Lavorazione Marmi In Pietra Di Luserna)

Vaira Roberto (Moretta - Impianti Elettrici)

Bianco Chinto Gabriele (Saluzzo - Idraulico)

Pellicceria Morero Dante sas (Saluzzo - Laboratorio Artigianale Pellicce)

Biei Ivo (Scarnafigi - Costruzioni Edili)

Massenz Anthony (Saluzzo - Acconciature Uomo/Donna)

Vetreria Peracchia Fratelli snc (Revello - Lavorazioni Artigianali In Vetro)

Pasticceria Almonte sas di Almonte Giovanni & C. (Saluzzo - Pasticceria Almonte)

Girello Danilo Vincenzo (Saluzzo - Acconciature Uomo/Donna)

Sibilla Ivo (Manta - Costruzioni Edili).