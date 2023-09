SALUZZO/ Oltre 27mila visitatori alla 76esima Mostra nazionale della meccanica agricola

CUNEO CRONACA - Si è conclusa la 76ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 15ª edizione Nazionale, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni con il patrocinio della Città di Saluzzo, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo e in collaborazione con Terres Monviso e Polo del Legno del Monviso.

Il bilancio della kermesse è oltremodo positivo: sono state infatti più di 27mila le presenze registrate nei tre giorni di manifestazione. Numeri che confermano e migliorano quelli del 2022, per un evento che quest’anno ha visto anche la presenza di volti noti della tv come Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, e Paolo Sottocorona, Capitano dell’Aeronautica Militare, oltre al grande concerto della canzone italiana, appuntamento finale del festival Suoni delle Terre del Monviso.

La Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo si è così proposta come spazio di riflessione e di confronto, non trascurando la sua funzione di crocevia per il pubblico specializzato e per quello generalista.