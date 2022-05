Saluzzo: "Il Quartiere riunirà gli under30 che vogliono costruire il futuro delle Terre Alte"

CUNEO CRONACA - «Una fabbrica di cultura e socialità». E’ stato definito così «Il Quartiere», il polo socio-culturale della città, inaugurato nell’ex caserma «Musso» di piazza Montebello. Nell’ex struttura militare (dismessa dall’Esercito nel 1991) l’anno scorso a giugno è stata inaugurata la biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» e cortili e locali hanno ospitato alcuni degli eventi più importanti del percorso di Saluzzo e delle Terre del Monviso per diventare Capitale italiana della Cultura 2024 (titolo assegnato poi a Pesaro). Proprio dal lavoro portato avanti per la candidatura è stato avviato il confronto sul futuro de «Il Quartiere» e sul suo ruolo nella vita sociale saluzzese. «Tutte le azioni di Saluzzo Monviso 2024 sono state politiche e l'inaugurazione è importante proprio perché torniamo a fare politica» ha introdotto il sindaco di Saluzzo.

«Più di 10 anni fa – ha proseguito – questa ex sede degli Artiglieri da montagna doveva diventare sede della guardia di finanza. L’Amministrazione civica, invece, ha ritenuto che avesse le potenzialità per essere un contenitore di diverse energie. Così, siamo andati in giro per l’Italia e per l’Europa per cercare “buone pratiche” da trasferire qui a Saluzzo. Ne è nato un lungo cantiere che ora è quasi completamente ultimato. “Il Quartiere” oggi è la piattaforma a disposizione per tutte le Terre del Monviso». L’assessore saluzzese alla Cultura: «Qui in questo contenitore è stato portato avanti un lavoro di comunità che non è mai banale. Da tempo operiamo per costruire ponti e per non chiuderci su noi stessi. Qui si concretizza la nostra visione di futuro in cui la cultura è il motore dello sviluppo».

Ha portato il suo contributo anche Paolo Verri, direttore pro bono della candidatura, con proposte sul futuro culturale locale e non solo: «Credo sarebbe importante organizzare qui un incontro con le città e le comunità che hanno partecipato al percorso per Capitale italiana 2024 per capire insieme in che direzione sta andando la cultura italiana e come Saluzzo, e quanto è stato fatto qui, possano essere un esempio positivo per gli altri».

Il dossier delle Terre del Monviso aveva come slogan «Una montagna di futuro» perché i protagonisti degli eventi culturali avrebbero dovuto essere i giovani. Proprio alle nuove generazioni si è rivolto Verri: «”Il Quartiere” è il luogo ideale per riunire gli under30 di tutto l’arco alpino e degli Appennini per confrontarsi sui nuovi elementi culturali che le Terre alte italiane ed europee vorranno esprimere nel prossimo futuro».

Nel dibattito sono intervenuti gli esponenti del Comitato scientifico della candidatura Ludovica Gullino, Michele Fino e Fredo Valla. La mattinata ha avuto lo sguardo rivolto ai prossimi anni ed è stato presentato il nuovo progetto «Monviso future lab». Ha come capofila il Comune di Saluzzo e coinvolge Consorzio Monviso Solidale, Fondazione Amleto Bertoni, Ratatoj, ForwardTo (rappresentata da Stefano Colmo), Ordine Psicologi Piemonte, i Comuni di Manta, Verzuolo, Isasca, Melle, Piasco, Frassino, Venasca e Costigliole, Rifreddo, Envie, Ostana, Paesana e Sanfront. Impatta su un’area territoriale vasta per una popolazione totale di 41.836 abitanti.