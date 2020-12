SALUZZO/ Il Municipio di Castellar lancia un progetto sulla promozione del benessere

CUNEO CRONACA - Un’iniziativa per la promozione del benessere, lo sviluppo della cittadinanza attiva e la prevenzione, fortemente voluta dal Municipio di Castellar, in provincia di Cuneo, in seguito alla fusione all’interno del Comune di Saluzzo. E’ in fase di avvio il progetto «Sviluppo di comunità Castellar. Famiglie, giovani, minori» nel piccolo municipio all’imbocco della valle Bronda. L’inizio del “lavoro sul campo” sarà un’azione di ascolto dei castellaresi con la distribuzione di un sondaggio via Whatsapp. Con i risultati si aprirà il confronto, preferibilmente dal vivo ed in una situazione conviviale, con la comunità residente per ideare successive azioni sul futuro.

«L’obiettivo generale del progetto – spiegano gli educatori - è sviluppare l’identità positiva ed attrattiva del territorio, già riconosciuto come luogo del benessere e particolarmente attento all’inclusione sociale, definendo insieme alla comunità locale quali attività possano da un lato rispondere ai bisogni locali del “fare comunità” compensando i bisogni sociali degli abitanti di Castellar e, contestualmente, possano essere “attrattive” per famiglie e giovani di Saluzzo, valorizzando le risorse locali. Le modalità operative prevedono che gli operatori si mettano prima in ascolto e poi al servizio della comunità stessa, per curare i processi partecipativi e facilitare il sorgere di idee e proposte da parte delle persone che abitano il territorio. È un approccio che facilita il lavoro di rete ad aiuta a valorizzare i talenti e le motivazioni delle persone coinvolte ed è caratterizzato da una grande flessibilità e metodicità nell’accompagnamento dei processi partecipativi».

«La modalità di sviluppo del progetto non consente di identificare a priori quali attività specifiche saranno pianificate – proseguono -, proprio perché devono essere pianificate con gli attori locali, attraverso un lavoro di attivazione ed accompagnamento di gruppi di interesse , ad esempio con le famiglie locali e con i giovani».

Dal punto di vista pratico e operativo, il progetto prevede l’attivazione di uno staff composto da due educatori professionali provenienti dall’équipe saluzzese che si occupa di Politiche giovanili e sviluppo di comunità e da quella del Centro Famiglie. Lavoreranno insieme per un totale di circa 160 ore ciascuno all’anno, per consultare prima e poi accompagnare ed integrare gli attori della comunità locale nello sviluppo delle iniziative.

La pandemia ha fortemente inficiato e inficia tuttora il percorso immaginato e programmato dagli educatori e dall’Amministrazione comunale. «Non ci siamo fatti scoraggiare – aggiungono – e abbiamo comunque deciso di provare ad usare l’oggi carico di limitazioni ed impedimenti per ideare insieme il domani grazie anche alle nuove possibilità offerte dalle nuove tecnologia come internet e i gruppi - chat di Whatsapp».