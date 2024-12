SALUZZO/ Il Centro Diurno "Le Nuvole" celebra un anno di attività con una mostra

CUNEO CRONACA - Il 2024 sta per terminare e, come per il passato, a pochi giorni dalla pausa natalizia il Centro Diurno «Le Nuvole» del Consorzio Monviso Solidale di Saluzzo è lieto di comunicare che sono state tante e piene di spunti le iniziative che le persone ospiti del Centro hanno svolto con entusiasmo in questi dodici mesi, in non pochi casi anche attraverso il coinvolgimento del territorio e delle comunità che lo abitano. Un anno, quindi, che si è arricchito di nuove relazioni, di contatti e di collaborazioni.

Allo scopo di far conoscere ciò che il Centro fa quotidianamente grazie al lavoro delle operatrici, degli operatori e dei suoi ospiti, la cittadinanza è invitata a visitare la mostrache – come da tradizione – anche quest'anno è stata allestita presso i locali di corso Piemonte 59 (Saluzzo). Il percorso espositivo riguarda ciò che i diversi laboratori de «Le Nuvole» producono: oggettistica varia in feltro, quadri realizzati grazie alla tecnica della vetrofusione, bigiotteria in resina e, ancora, erbe aromatiche, decorazioni in legno e oggetti composti da materiale riciclato.

Rispetto agli scorsi anni, si segnala però la novità rappresentata dalle tazze in ceramica lavorate al tornio. Tutti pezzi unici e curati nei dettagli, ideati e realizzati dalla passione e creatività degli ospiti e secondo le capacità di ognuno di loro. La mostra – a ingresso libero e gratuito – è visitabile dal 9 dicembre e resterà aperta fino al 20 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. Per informazioni, telefonare al numero 331 2339779 o scrivere a cd.sal@monviso.it.