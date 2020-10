SALUZZO/ Due serate al Bodoni per capire quale indirizzo scegliere grazie ai consigli degli allievi

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Liceo Bodoni di Saluzzo e pubblichiamo: "La vita scolastica durante questo 2020 è cambiata molto, da lezioni normali come da anni a questa parte, a "The Zoom meeting is ending" per concludere le lezioni a distanza, per poi finalmente riuscire a tornare in presenza, anche se distanziati e igienizzati.

Una cosa che però non è cambiata, è l'appuntamento con l'orientamento in entrata: presso la sede di Via Donaudi, 24 del Liceo Bodoni di Saluzzo, io ed altri miei compagni: Francesca Dentis di Saluzzo - Matilde Paseri di Venasca (III Classico), Alberto Favole di Castellar e Valentina Uasone di Moretta (5^A), Andrea Bonansea di Sanfront e Anna Brunetti di Verzuolo (5^C), Alessia Prenjasi di Venasca e Simone Piantino di Verzuolo (5^C), Sofia Marchetti e Alessio Saltarello di Saluzzo - Jenni Galliani di Villafranca (5^D), Chiara Iorio di Villafranca (5^E), Nicholas Ariaudo di Bagnolo e Miriam Rosano di Verzuolo (3^S), abbiamo partecipato alla presentazione della nostra scuola.

Dopo l’introduzione da parte del dirigente Lorenzo Rubini, la professoressa Anna Maria Obertino ha fornito un'introduzione dei quattro indirizzi: Classico, Scientifico Tradizionale, Scientifico indirizzo Scienze Applicate e Scientifico indirizzo Sportivo.

A seguire la professoressa Silvia Fenoglio, docente di latino e greco, ha approfondito il Liceo Classico, sottolineando la lettura critica del presente e del passato che si affronta durante le lezioni.

La professoressa Stefania Monge ha presentato il corso tradizionale, che offre una preparazione integrata tra materie scientifiche ed umanistiche, come ha sottolineato il professor Marco Mollero, docente di materie letterarie, concentrandosi in particolare sul latino, lingua definita "morta" ma in realtà ben radicata nella vita di tutti noi.

La professoressa Monica Borsotto ed il professor Valerio Milano hanno esposto le caratteristiche del Liceo delle Scienze Applicate, con le materie principali come chimica ed informatica.

La professoressa Francesca Quagliotti ha presentato il Liceo Sportivo, sottolineando la presenza di materie scientifiche affiancate a materie sportive. La classe sportiva è vista come una squadra, da far "giocare" nel modo migliore.

Noi ragazzi siamo rimasti a disposizione degli ospiti per domande e chiarimenti su quello che è il Liceo Bodoni.

Vi aspettiamo nelle prossime serate:

- venerdì 9 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00 (via Donaudi, 24);

- venerdì 16 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00 (via Donaudi, 24);

prenotazione obbligatoria presso la segreteria (orario 9.00 – 12.00), al numero 0175 43431 (Sig.ra Anna), per un massimo di 50 persone a gruppo.

In ogni caso consultare sempre il sito della scuola (www.liceobodoni.edu.it) per eventuali variazioni e/o aggiornamenti.

Francesco Luciano

III Classico

Liceo Bodoni – Saluzzo

(Francesca, Francesco, Matilde, Alberto, Valentina, Andrea, Anna, Alessia, Simone, Sofia, Jenni, Alessio, Chiara, Nicholas e Miriam)