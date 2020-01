SALUZZO/ Bravi gli studenti del Bodoni che hanno conseguito il diploma Delf

Riceviamo dal Liceo Bodoni di Saluzzo (Cuneo) e pubblichiamo: "Nell’antico palazzo comunale di Saluzzo, la cerimonia di conferimento dei diplomi Delf.

Tra i diplomati, nove erano studenti del Liceo Bodoni, 5^B: Beatrice Brunofranco di Bagnolo Piemonte, Chiara Baretta di Villafranca Piemonte, Giada Mattio di Costigliole Saluzzo, Laura Paglietta di Saluzzo; 5^C: Alice Toya di Barge; 5^E: Doha Moukrim di Barge, Francesco Risso di Manta, Michela Roasio di Villafalletto; ex alunna Alessia Suriano di Busca.

In particolare, Laura Paglietta e Alice Toya sono state premiate come “eccellenze”, per l’ottimo risultato conseguito nelle prove.

Come ci ricordava alla cerimonia la responsabile dell’Alliance Francaise di Cuneo, il DELF B2 è un certificato di alto livello, che permette agli studenti l’iscrizione in una qualsiasi università francofona, oltre ad essere un buon punto a favore nel curriculum e avere un’utilità per la propria cultura personale.

Molto apprezzabile è la possibilità che ci offre la scuola di frequentare un corso di francese fino al conseguimento del diploma. È interessante questa possibilità anche perché nella nostra programmazione settimanale non sono presenti lezioni di francese, perciò questo corso è un “di più” che la scuola ci offre.

Inoltre va notato che, essendo le lezioni facoltative, sono frequentate solo dagli studenti veramente interessati, perciò si svolgono in un clima più favorevole all’apprendimento.

Il corso si svolge anche grazie al generoso contributo della Fondazione CRT Torino che sostiene lo studio della lingua francese nei territori di confine.

Sicuramente un grande ringraziamento va alla nostra professoressa Nathalie Laabaied, che ci ha guidati in questo percorso. Essendo lei madrelingua francese, non solo ha avuto una marcia in più nell’insegnamento della lingua, ma è anche riuscita a comunicarci parte della cultura di questo popolo a noi così vicino".

Francesco Risso, 5^E Liceo Bodoni - Saluzzo