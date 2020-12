SALUZZO/ Accordo tra Asl Cn1, Comune e medici di base: dal 4 gennaio drive-in per tamponi al Foro Boario

CUNEO CRONACA - Da lunedì 4 gennaio sarà attivo a Saluzzo un sito “drive-in” per tamponi antigienici rapidi al Foro boario di via Don Soleri. E’ il risultato di un accordo tra il Distretto sanitario dell’Asl Cn1, il Comune di Saluzzo e i medici di medicina generale delle equipe coordinate da Angelo Barbero e Silvio Bonati.

«Come concordato – spiegano dall’Asl - la disponibilità del Comune riguarda l’utilizzo da parte dei medici e del personale da loro incaricato degli spazi interni ed esterni della struttura del Foro boario. La modalità drive-in, già sperimentata non solo nell’ambito dell’azienda sanitaria, ma anche in altre sedi già operative con i medici di medicina generale del Distretto, garantisce maggiore sicurezza sia per l’assistito sia per l’operatore».

Il Distretto fornirà, come per gli altri siti, i test rapidi antigenici ed i dispositivi di protezione individuale (dpi) forniti dalla Regione e garantirà lo smaltimento dei rifiuti sanitari. L'attività verrà svolta dalle equipe per i soli assistiti in carico ai medici di medicina generale che rispondono ai requisiti previsti, su selezione e prenotazione da parte dei medici stessi. Tenuto conto delle tempistiche e delle condizioni epidemiologiche, è prevista una frequenza iniziale non inferiore a tre sedute settimanali, a giorni alterni, coerente con le esigenze attuali, per non vanificare l'obiettivo di tempestività del test. Questa frequenza potrà essere rivista in base all’andamento epidemiologico. Le prestazioni verranno erogate a titolo gratuito agli assistiti dei medici di medicina generale per i quali sussistono le indicazioni previste. Al Foro boario verranno assicurati i necessari interventi di pulizia e sanificazione, sia in corso di seduta, sia a fine sessione.

«Durante i costanti contatti con i vertici del Distretto sanitario – dice il sindaco Mauro Calderoni – è emersa l’esigenza di un sito per tamponi rapidi anche a Saluzzo. Con i responsabili dell’Ufficio tecnico ci siamo subito messi a disposizione e crediamo che la struttura e il piazzale del Foro boario rappresentino un luogo ideale per l’esecuzione dei test in sicurezza, in modo ordinato e senza intralciare altre attività cittadine o creare ingorghi o assembramenti. Ci auguriamo che sia un’azione utile per rallentare la diffusione del Covid e che si riveli un servizio apprezzato dai saluzzesi».