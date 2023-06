Salute all'aria aperta: le "Cattedre Ambulanti" ripartono domenica in Valle Grana

CUNEO CRONACA - La Fondazione Ospedale Cuneo Onlus in collaborazione con Compagnia e Rete del Buon Cammino e Terres Monviso, organizza le "Cattedre Ambulanti della Salute 2023".

La prima escursione si terrà domenica 18 giugno in Valle Grana, più precisamente a Monterosso Grana, con la partecipazione del dott. Alessio Mattei, direttore del reparto di Pneumologia ASO S. Croce e Carle e la dott.ssa Roberta Rossini, direttrice del reparto di Cardiologia ASO S. Croce e Carle.

Il ritrovo sarà alle 9:30 presso la piazza della Chiesa di San Pietro di Monterosso Grana e al termine dell'escursione seguirà un momento conviviale.

Per poter partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 347-4967118.

La partecipazione è subordinata al rilascio per coloro che non ne sono muniti, della tessera della Compagnia del Buon Cammino. Il costo della tessera valida solo per le 6 escursioni sarà di 10 euro. L'adesione potrà essere effettuata nel momento della partecipazione.