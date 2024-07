Saldi estivi in Piemonte da sabato: per due weekend a Bra parcheggi gratis in Area Blu

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno, accogliendo la richiesta dell’Ascom cittadina, l’Amministrazione comunale di Bra ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per i primi due sabati dall’inizio dei saldi estivi. In particolare, la sosta nelle zone blu di tutta la città sarà gratuita sabato 6 e sabato 13 luglio.

“Si ripete anche nel 2024, dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni, l’iniziativa concordata con la locale Associazione commercianti per promuovere il tessuto commerciale cittadino nei primi weekend di saldi – dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore al Commercio Biagio Conterno –. La possibilità di parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli cittadini va nella direzione di agevolare l’affluenza di residenti e turisti nei nostri esercizi commerciali, per un comodo e piacevole shopping di qualità”.

(Foto Tino Gerbaldo)