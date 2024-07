Sabato sarà la giornata più calda dall'inizio dell'estate, domenica qualche temporale in Granda

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta sui settori settentrionali e nordoccidentali al mattino e sul basso Piemonte al pomeriggio. Rasserenamento nella notte a partire da nord.

Precipitazioni: temporali moderati diffusi, localmente forti o molto forti, soprattutto su Verbano e Canavese fino al primo pomeriggio e sul basso Piemonte in seguito.

Zero termico: in calo fino ai 3800-3900 metri in serata.

Venti: sulle Alpi moderati da sudovest al mattino con rinforzi sul settore meridionale; rotazione da nordest nel pomeriggio. Sull'Appennino moderato scirocco in mattinata e tramontana in seguito. In pianura ventilazione prevalente dai quadranti settentrionali a eccezione di un debole scirocco su Astigiano e Alessandrino al primo mattino. Raffiche intense in corrispondenza dei temporali.

Lunedì 22 luglio