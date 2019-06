Sabato riapre la Via del Sale Limone-Monesi per vivere la natura tra Alpi e mare in sicurezza

Il percorso Limone-Monesi è uno splendido itinerario che si snoda tra i 1.800 e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare.

Il tracciato interamente sterrato che collega i due paesi presenta una lunghezza complessiva di 39 km ed è aperto al transito nei mesi estivi e autunnali.

Accessibile liberamente da escursionisti e cicloturisti, la strada è aperta anche ai mezzi motorizzati previo versamento di un pedaggio.

Il percorso attraversa luoghi incantevoli come la suggestiva area delle Carsene con i suoi paesaggi lunari, gli ambienti incontaminati delle Aree protette delle Alpi Marittime e del Parco delle Alpi Liguri caratterizzati da una ricca biodiversità, il meraviglioso Bosco delle Navette e le fortificazioni militari di fine ottocento.

Lo straordinario fascino degli innumerevoli scorci panoramici che accompagnano il viaggiatore imprime ricordi indelebili che spingono a frequentare nuovamente questo affascinante tracciato.

Antico e suggestivo tracciato d'alta quota immerso nelle Alpi Marittime che collega Piemonte, Liguria e Provence Alpes Côte d'Azur, è oggi percorribile in sicurezza per gli amanti delle escursioni a piedi o in mountain bike, quad, moto e fuoristrada.

APERTURA VIA DEL SALE STAGIONE ESTIVA 2019: DA SABATO 29 GIUGNO A DOMENICA 13 OTTOBRE*

*In autunno, in caso di nevicate in quota, la strada potrebbe chiudere anticipatamente.