Sabato dalle 19 si festeggia il Solstizio d’estate con la passeggiata in musica al monte Roccerè

CUNEO CRONACA - Un’anteprima in pieno stile quella che Occit’amo 2020 offre sabato 20 giugno dalle 19 per assistere al Solstizio d’estate al Roccerè.

Sullo spartiacque tra Val Maira e Val Varaita il festival propone una facile passeggiata che porta sulla vetta del Monte Roccerè, importante punto archeologico.

Si tratta infatti di una delle aree più interessanti del territorio, dove antiche e misteriose coppelle di varia forma scolpite nella roccia testimoniano i primi insediamenti umani reperibili nella regione.

Qui il giorno del solstizio accade un evento unico di fronte a Roccias Fenestre che, dato il tipo di percorso, può essere ammirato solo da un gruppo limitato e guidato. Gli altri partecipanti possono proseguire la passeggiata negli ampi spazi del monte.

A rendere il momento ancora più speciale è La Bandia, duo occitano di musiche rituali composto da Sergio Berardo e Riccardo Serra. Berardo per l’occasione abbandona per poco l’amatissima ghironda a favore della bodega, la cornamusa occitana realizzata tradizionalmente con la pelle di un’intera capra. Insieme a lui il tamborn occitano di Riccardo Serra.

Per partecipare

La partecipazione è su prenotazione per entrambi i momenti:

·PASSEGGIATA LIBERA ACCOMPAGNATA DA MUSICA (max 80 partecipanti) sul sito www.occitamofestival.it

·visita ROCCIA FENESTRA (max 20 partecipanti esperti + Guida) all’indirizzo e-mail associazione@roccere.it o cell 347 235 8797

Informazioni

Info: www.occitamo.it - Facebook @occitamo / Instagram occitamofestival

Fondazione Amleto Bertoni, piazza Montebello 1, Saluzzo

Tel. 0175-43527 Cell. 346-9499587 - www.fondazionebertoni.it

Occit’amo è promosso da Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni.

È stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts". Con questo festival il Comune di Saluzzo è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il festival è realizzato con la collaborazione di Espaci Occitan, Nuovi Mondi Festival, La Fabbrica dei Suoni, Borgate dal Vivo, Associazione Ratatoj.

www.occitamofestival.it

