Sabato apertura straordinaria fino alle 23 della mostra su Fausto Coppi in occasione della Granfondo a Cuneo

Sabato 29 giugno la mostra “FAUSTO COPPI 9h 19’ 55”, l’uomo, la tappa, il mito”, allestita nel complesso di San Francesco a Cuneo, resterà eccezionalmente aperta al pubblico fino alle 23, in occasione della Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio che prenderà il via dal capoluogo, come da tradizione, domenica 30 giugno.

Oltre ad aver ospitato la presentazione ufficiale della maglia 2019 durante l’inaugurazione della mostra, alla storica gara ciclistica, giunta alla sua 32esima edizione, il percorso espositivo e narrativo dedica una delle sue sei sezioni intitolata: “La Fausto Coppi – una granfondo internazionale”.

La corsa è raccontata attraverso le immagini e i filmati delle sue ultime edizioni, arricchiti da un’intervista a Davide Lauro, vice presidente del Comitato organizzatore, il tutto sotto l’occhio attento di Luca Olivieri, che ha curato la regia dell’intera esposizione.

Proprio accanto alla sezione dedicata alla corsa, inoltre, sono esposti i più recenti modelli di telai Bianchi che in queste settimane di apertura della mostra hanno catturato tanto interesse, soprattutto tra gli sportivi amanti della bicicletta.

Un forte legame unisce, dunque, sport e cultura nel nome di Fausto Coppi a Cuneo. E proprio per consentire di conoscere meglio la vita e le imprese del Campionissimo alle migliaia di appassionati delle due ruote a pedale che saranno a Cuneo per la corsa, gli organizzatori della mostra hanno riservato un ingresso ridotto a 3 euro per tutti i partecipanti alla Granfondo e per un loro accompagnatore.

A cent’anni dalla nascita di Fausto Coppi, la mostra ritraccia il suo percorso umano e sportivo attraverso grandi proiezioni video, immagini fotografiche, ricordi e biciclette del campione. A fare da narratore ai visitatori è il giornalista sportivo ed esperto di ciclismo e di Coppi, Beppe Conti.

Sei capitoli della mostra, sei video racconti con la regia di Luca Olivieri e le immagini messe a disposizione da Istituto Luce Cinecittà e Rai Teche, partner del progetto. Da sottolineare lo splendido racconto inedito di Stefano Massini, saggista e scrittore di fama internazionale, dal titolo “La vita sui pedali” realizzato “ad hoc” per la mostra, grazie al sostegno di Confindustria Cuneo, sul ciclismo e sui suoi tempi. Lo stesso Massini ha visitato e apprezzato molto la mostra lo scorso 11 giugno, in occasione dell’evento “L’IMPRESA DI NARRARE LE IMPRESE – l’arte del racconto che dà valore all’azienda” che si è svolto a Cuneo e che lo ha visto protagonista.

La mostra è completata dalle interviste inedite ai figli di Fausto Coppi: Marina la primogenita, figlia di Fausto e Bruna, la prima moglie, e Faustino, il figlio di Giulia Occhini, la Dama Bianca, che regalano alcuni ricordi della loro infanzia col papà e che tornerà a Cuneo nei prossimi mesi per raccontarli di persona.

L’esposizione, fortemente voluta dal Comune e a cura dell’associazione Art.ur, è stata possibile grazie al coinvolgimento della Regione Piemonte, di enti pubblici, fondazioni bancarie, associazioni di categoria, musei, collezionisti e aziende private. È visitabile fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.