Rubato capo di abbigliamento: nei guai 23enne gambiano residente ad Alba

Riceviamo dai carabinieri di Cuneo e pubblichiamo: "I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto un uomo di 23 anni, domiciliato ad Alba e di origine Gambiana, ritenuto responsabile di rapina impropria ai danni di due commessi di un esercizio commerciale del centro città.

In particolare, dopo essersi impossessato di un giubbotto del valore di 100 euro, sorpreso da due commessi del negozio, l’uomo ingaggiava con questi una colluttazione per garantirsi la fuga dall’esercizio commerciale.

Richiesto l’intervento dei Carabinieri, i militari della Stazione di Neive, giunti sul posto e raccolta la descrizione del soggetto, effettuavano una battuta di ricerca con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale, rintracciando il soggetto poco dopo mentre si dirigeva a piedi verso la periferia della città.

L’uomo, noto per numerosi precedenti per furto e stupefacenti, aveva ancora con sé il giubbotto trafugato che veniva riconsegnato ai legittimi proprietari.

I due commessi sono ricorsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale albese che gli hanno diagnosticato lievi lesioni.

A carico dell’uomo, dichiarato in stato di arresto per rapina impropria, pendeva anche un decreto di espulsione al quale non aveva ottemperato".