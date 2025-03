Rondò dei Talenti di Cuneo: 150mila euro per laboratori e attività educative nel 2025-26

CUNEO CRONACA - Sostenere attività, laboratori e percorsi da svolgere tra ottobre e maggio dell’anno scolastico 2025/2026 all’interno del Rondò dei Talenti: questo è l'obiettivo del bando Attività al Rondò 2025/2026, promosso dalla Fondazione CRC, che mette a disposizione 150mila euro per supportare iniziative aperte a tutti e attività dedicate alle scuole di tutta la provincia e anche oltre.

Grazie ai laboratori del Bando Attività al Rondò e al sostegno per i costi di trasporto, garantito attraverso il bando Talenti in Movimento (clicca QUI), negli ultimi due anni hanno partecipato ad attività al Rondò dei Talenti quasi 11 mila studenti: di questi 3.600 provenienti dell'area cuneese, oltre 2 mila dall’area albese, oltre 1.700 dall'area monregalese e più di 650 dall'area braidese. E ancora, il polo educativo della Fondazione CRC è stato teatro di attività didattiche per oltre 2 mila studenti di altre zone della provincia, per circa 700 studenti dall'area torinese e per oltre 330 studenti provenienti da altre regioni.

Il bando attività 2025/26 si articola in due linee: la linea 1 è quella delle attività per tutti (Spazi Bianchi e Educare in Terrazza), la linea 2 (Missione Scuola) è quella delle attività dedicate alle scuole. Le candidature dovranno pervenire entro mercoledì 16 aprile. Ciascun ente potrà inviare un'unica richiesta di contributo sulle due linee del bando.

Qui di seguito il dettaglio delle attività aperte a tutti:

- Spazi Bianchi sosterrà laboratori pomeridiani durante i fine settimana negli spazi al piano terra, con finalità educativa e un collegamento con la promozione e la scoperta del talento e lo sviluppo delle intelligenze; nella loro fruizione verrà data priorità alle famiglie con bambini;

- Educare in Terrazza proporrà cicli di incontri di formazione, scambio e confronto per la collettività, con un target variegato (insegnanti, educatori, genitori, adulti e giovani adulti). Focus degli appuntamenti -incontri singoli e cicli di formazione da tre a dieci incontri - saranno il benessere di bambini e ragazzi, la relazione, la valorizzazione delle diversità, l'inclusione e, più in generale, i temi promossi dal Rondò dei Talenti;

Missione Scuola, dedicata al pubblico scolastico, sosterrà laboratori singoli presso il polo educativo, ai quali le scuole potranno iscriversi a catalogo, e cicli di laboratori con almeno due appuntamenti presso il Rondò dei Talenti e i restanti presso le scuole partner. Sarà possibile proporre laboratori utilizzando anche il laboratorio e.DO Learning Center. Le attività saranno gratuite e con un’attenzione particolare all’inclusività e al coinvolgimento degli insegnanti.

Il budget complessivo del bando è di 150mila euro: tutte le indicazioni e le modalità di richiesta sono indicate nel bando scaricabile QUI. Le candidature dovranno pervenire tramite il form Rol online, con accesso dal link QUI.

CONCORSO “LA MIA SQUADRA DI TALENTI”

Cosa succede quando più talenti vengono messi insieme? La risposta arriverà dal concorso La mia squadra di talenti, rivolto a tutte le classi degli istituti scolastici statali o paritari e tutte le agenzie di formazione professionale con sede in provincia di Cuneo. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato far scoprire i propri talenti, dall'altro farli condividere.

Numerosi i modi in cui le classi aderenti sono invitate a esprimerli: una canzone, un video, una coreografia, una poesia, un disegno, una storia. L'iscrizione e l'invio dell'elaborato dovranno essere effettuati sul sito www.rondodeitalenti.it entro venerdì 11 aprile.

Le prime trenta classi della graduatoria finale riceveranno, insieme agli insegnanti referenti del progetto e ai genitori degli studenti, un codice per riscattare gratuitamente un Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta della durata di 1 anno. L’esito del concorso sarà reso noto a metà maggio.