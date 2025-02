ROCCA CIGLIE'/ Al via i lavori sulla Strada Provinciale 296 per una viabilità più sicura

SERGIO RIZZO - Sono iniziati nel Comune di Rocca Cigliè i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 296, tra Rualunga Fondovalle Tanaro e la Strada Provinciale 12. I lavori sono volti a garantire una maggiore sicurezza per migliorare la viabilità. L’intervento prevede la rimozione dell’attuale guardrail in cemento. Al posto verrà installato un nuovo guardrail moderno e più efficace per la protezione degli automobilisti.

“Da tempo – commenta il consigliere provinciale Pietro Danna, – grazie alle segnalazioni del sindaco Luigi Ferrua e, a seguito di alcuni sopralluoghi svolti sul posto insieme al geom. Dotta, la situazione della Sp 296 verso Rocca Cigliè era monitorata, specialmente rispetto alla sicurezza della vecchia barriera guardrail ormai ammalorata. Nonostante le difficoltà di bilancio siamo riusciti a reperire le risorse per intervenire e mettere in sicurezza il tratto di strada”.

“Restituiremo alla comunità una strada adeguata e siamo consapevoli – aggiunge il sindaco Ferrua – che la viabilità rappresenta un elemento essenziale per la quotidianità dei cittadini, per le attività economiche locali e per il transito di residenti e turisti. Per questo, l’Amministrazione ha lavorato in sinergia con il consigliere Pietro Danna e gli uffici viabilità reparto di Mondovì della Provincia, affinché i lavori potessero essere programmati e realizzati nel modo più efficiente possibile, riducendo al minimo i disagi per chi percorre abitualmente questo tratto di strada. Chiediamo la collaborazione e la comprensione di tutti per eventuali temporanei rallentamenti della circolazione dovuti ai lavori, assicurando che l’intervento sarà portato avanti con la massima attenzione e nei tempi previsti. L’obiettivo è restituire alla comunità una strada più sicura, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità con standard adeguati di protezione e affidabilità”.

Sergio Rizzo