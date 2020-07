Robilante, il paese della fisarmonica apre i suoi musei per un weekend alla scoperta del suono

CUNEO CRONACA - Questo weekend sarà di nuovo possibile fare un viaggio nelle tradizioni della Valle Vermenagna e scoprire il magico mondo del suono e della radio presso i musei di Robilante. Domenica 2 agosto (con orario 10-12 e 15-18) sono in programma delle visite guidate ogni mezz'ora della durata di 30 minuti, a partire dal Museo della Fisarmonica, mentre la visita al Mu.s.com avrà la durata di un’ora. La prenotazione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata per evitare attese all’esterno.

Si ricorda che, nel rispetto delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica, sarà obbligatorio indossare la mascherina e prima dell’ingresso effettuare l’igienizzazione delle mani. Inoltre, al fine di rispettare il distanziamento tra persone è stato individuato il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali (8 al Museo della Fisarmonica e 5 al Mu.S.Com).

Per info e prenotazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394.

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673.

www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).