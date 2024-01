RivierAlp, partito il progetto Alcotra che "disegna" i percorsi escursionistici tra Francia e Italia

CUNEO CRONACA - Avviato a ottobre, entra nel vivo il Progetto Alcotra RivierAlp per "disegnare" la rete di percorsi escursionistici e di ciclovie dell'area transfrontaliera. Si è tenuta a Tenda una riunione operativa per fissare i criteri che guideranno i partner dell'iniziativa europea a individuare i percorsi migliori tra mare e montagna, tra Francia e Italia. Un caloroso saluto alla squadra di lavoro riunita in Valle Roya è giunto da Jean Pierre Vassallo, sindaco di Ville de Tende, insieme al consigliere delegato del Comune di Sanremo, Mario Robaldo e da Armando Erbì, consigliere dell'Ente Aree protette Alpi Marittime: "Siamo pronti a creare insieme un capolavoro all'aria aperta che unisca cuori e paesaggi in un'esperienza indimenticabile!".

Con il progetto RivierAlp i territori transfrontalieri scommettono sulla creazione di un comprensorio turistico outdoor per rivitalizzare un territorio fragile, reso ancora più frammentato e marginale dagli eventi atmosferici che l’hanno colpito nell’autunno 2020. All’individuazione congiunta delle direttrici principali degli itinerari - in gran parte già esistenti e percorribili, ma che necessitano di interventi migliorativi e di messa in sicurezza - si affianca la costruzione di uno storytelling dedicato, che consenta al territorio di riconoscersi in un immaginario comune da trasmettere, nonché l’attivazione di un insieme di servizi adeguati ai moderni canoni di fruizione turistica, entrambi indispensabili ai fini della valorizzazione della proposta turistica connessa agli itinerari in oggetto.

Con RivierAlp la tematica della sostenibilità si declina nella proposta di un'offerta turistica durevole, responsabile e attenta all’ambiente, nella promozione di servizi e attività economiche capaci di diversificare l’economia locale e generare nuova occupazione, oltre che nella valorizzazione del vasto patrimonio esistente, capitalizzando le esperienze già fatte e rafforzando le interconnessioni e i reciproci scambi fra i due versanti della frontiera. Il progetto che ha un budget complessivo di circa tre milioni di euro è coordinato dal Comune di Limone Piemonte e ha per partner: CONITOURS - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo, CARF - Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, Département des Alpes-Maritimes, Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.