Riscoprire la pastorizia: tutti gli eventi in Alta Valle Stura prima e dopo la transumanza

CUNEO CRONACA - L’Ecomuseo della Pastorizia, con sede nella borgata alpina di Pontebernardo in Alta Valle Stura, in provincia di Cuneo, nasce come un processo partecipato di riconoscimento, cura e gestione del patrimonio culturale locale al fine di favorire uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile: in Valle Stura esiste un termine legato alla tradizione del mondo pastorale, ensunaiar, che in lingua occitana significa mettere al collo delle pecore le campanelle, les sounàious, un’azione che si svolge tradizionalmente nei giorni precedenti alla partenza delle greggi verso gli alpeggi. Le campanelle servono agli animali a riconoscersi e a sentirsi gli uni con gli altri durante la lenta marcia verso la loro dimora estiva, e a non perdersi quando sono al pascolo una volta raggiunta la montagna. Servono inoltre ai pastori per avere sempre sotto controllo il proprio gregge, per capire se sta succedendo qualcosa di insolito, se e perché alcuni animali si sono allontanati dal gruppo o se c’è un predatore che li spaventa. Le campanelle ritmano e scandiscono le giornate di uomini e gregge, creando una melodia unica che ci parla di questo equilibrio - sempre più fragile, minacciato dalla crisi climatica e dalla siccità - tra montagna, mantenimento del paesaggio, presenza umana, pastori, pecore, cani, predatori, in cui ognuno ha il proprio ruolo e la propria responsabilità.

Così come i pastori mettono al collo delle proprie pecore les sounaios, vogliamo pensare, prendendo in prestito questa metafora, il nostro ecomuseo come uno strumento che - a partire da quelli che sono i nostri temi-guida, ovvero l’impegno per la salvaguardia e il recupero della razza ovina autoctona sambucana, oltre che la storia della pastorizia in valle Stura, della pratica della transumanza e la cultura legata al mondo rurale-montano - faccia ri-suonare tematiche sempre più attuali e urgenti, e destare le menti. Che riunisca attorno a sé una comunità attenta e sensibile, che si riconosca in determinati valori e pensieri, che agisca con responsabilità e senso comune, che faccia insomma riflettere gli abitanti del territorio, le nuove generazioni e i visitatori temporanei delle montagne, su tematiche quali la sostenibilità ambientale, la cura del paesaggio e l’abitare le terre alte e marginali in modo consapevole, la necessità di immaginare e dare concretezza ad un futuro che sia più equilibrato, più rispettoso della natura e della qualità della vita.

Lo vogliamo fare attraverso una programmazione di attività che si rivolga a diversi target (alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, alla comunità locale e ai turisti/visitatori) e attraverso diversi linguaggi (laboratori, trekking, presentazione di libri, proiezioni, teatro, musica), offrendo occasioni di incontro e confronto, di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della Valle Stura, per riflettere sul presente e sul futuro delle comunità di montagna. Le attività proposte dall’Ecomuseo saranno itineranti e andranno ad attivare tutto il territorio della Valle Stura, e coinvolgeranno e valorizzeranno il prezioso lavoro di custodia e cura del territorio svolto da artisti, artigiani, pastori, agricoltori, guide escursionistiche e altre realtà attive.

Si parte questa domenica 11 giugno alle 14,30 a Pontebernardo con la passeggiata Geo-erboristica in compagnia del geologo Stefano Melchio e dell’erborista Marta Spada, per scoprire le erbe commestibili spontanee e la flora locale, e creare così uno speciale erbario di famiglia da portare a casa.