Rischio elevato di valanghe in Piemonte: appello alla prudenza del Soccorso alpino

CUNEO CRONACA - Anche in virtù della valanga spontanea che si è staccata nel primo pomeriggio a Bardonecchia, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lancia un appello di prudenza a tutti gli appassionati di neve e montagna per il prossimo fine settimana.

Dopo le nevicate cadute negli ultimi giorni e quelle previste per la giornata di sabato, si prevedono condizioni di elevato rischio valanghe. Secondo il bollettino valanghe diffuso da Arpa Piemonte si registrerà pericolo 3 marcato su una scala di 5, in quasi tutti i settori alpini della regione, soprattutto domenica.

Occorre quindi pianificare attentamente l'itinerario prima di partire tenendo conto delle indicazioni fornite nei bollettini meteo e valanghe e chiedendo consiglio ai professionisti della montagna.

Infine, negli inverni poco nevosi, l'arrivo delle nevicate genera tra gli appassionati frustrati dalla lunga attesa una tendenza ad assumersi rischi eccessivi. Un motivo in più per prestare massima attenzione ricordandosi di portare sempre con sé Artva, sonda e pala - obbligatori per legge - durante gli itinerari fuoripista.